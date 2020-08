Riesenkran kommt zum Richtfest

Vlotho (WB). Schweres Gerät haben die Bauleute am Freitagmorgen an der Grundschule Vlotho, Standort Herforder Straße, aufgefahren. Mehrere Tieflader und ein 160-Tonnen-Autokran einer Spezialfirma rollten an, um die oberste Geschossdecke auf dem neuen Anbau an der Grundschule zu schließen. Anlass genug für Schule und Stadtverwaltung, Richtfest an dem neuen Trakt für die Offene Ganztagsbetreuung zu feiern.

Von Joachim Burek