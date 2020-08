Bürgerdialog-Portal kommt gut an

„Wie auch heute Abend am Info-Stand war die Resonanz auf dieses Erhebung sehr groß. Immerhin haben wir als Rücklauf auf unsere Umfrage 180 E-Mails und Kommentare zu etwa 3oo Wege-Abschnitten bekommen“, freuten sich Ge-Komm-Geschäftsführer Bernd Mende und Projektleiter Eduard Schwarz.

Anbindung des Weserradweges

Ein Schwerpunktthema bei den Zugriffen der Bürger auf das interaktive Radwege-Kartenmaterial im Umfrage-Portal sei zum Beispiel die Radwegeführung über die Weserbrücke gewesen. Ziel soll nach den Bürgerwünschen zum einen die Verbesserung der Radfahrersicherheit sein. Zum anderen sei der Wunsch geäußert worden, über eine optimale Anbindung an den Weserradweg verstärkt Radtouristen in die Vlothoer Innenstadt zu holen.

Sehr häufig sei auch die Situation an der Herforder Straße kommentiert worden: Innenstadt-Trasse und auch Verkehrssicherheit seien hier die Stichworte gewesen. Ein dritter Schwerpunkt bei den Bürgerwünschen sei schließlich das Thema Radwege-Lückenschluss in Richtung Kalldorf gewesen. „Nach einer genauen Analyse der Umfrage werden wir mit einer Prioritätenliste nach den Wahlen in die Ausschüsse und den Rat gehen“, so Mende.