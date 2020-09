Zweimal zu hoch gepokert

Vlotho (WB). Am 25. Mai 2014 – also vor etwas mehr als sechs Jahren – wurden in Vlotho der Stadtrat und der Kreistag gewählt. Vor fünf Jahren – am 13. September 2015 – der Bürgermeister und der Landrat. Am 13. September 2020 werden Stadtrat, Bürgermeister, Kreistag und Landrat an einem gemeinsamen Termin auf fünf Jahre gewählt. Warum gab es damals die unterschiedlichen Termine? Wie waren die Ergebnisse? Ein Rückblick.

Von Jürgen Gebhard