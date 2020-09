Radweg Alte Landstraße

Die abgebundene Teil der Alten Landstraße zwischen Vlotho und Exter wird vorerst nicht als Radweg reaktiviert. Einen entsprechenden Bürgerantrag hatte eine Anwohner- und Radlergruppe um Karl-Heinz Lenger (VZ berichtete) gestellt. Stadtwerke-Chef Bernd Adam teilte im gemeinsamen Betriebsausschuss Bauhof, Straßen und Wirtschaftsbetriebe mit, dass Straßen NRW in Kürze den Radweg an der L778 zwischen Vlotho und Exter bauen werde. Nach der Fertigstellung dieser Maßnahme solle dann erst einmal abgewartet werden, wie diese neue Radwegverbindung angenommen werde.

Vorerst keine Spiegel

Die CDU hat ihren Antrag auf Aufstellung von Verkehrsspiegeln insbesondere an für Radfahrer neuralgischen Gefahrenstellen zurückgezogen. Sie wolle stattdessen ihre Vorschläge in das neue Radwegekonzept eingearbeitet sehen. Ausschlaggebend war unter anderem, dass zahlreiche in dem Antrag genannte Stellen in den Zuständigkeitsbereich anderer Straßenbaulastträger fallen und die Stadt Vlotho dort nicht entscheiden kann. Zum anderen habe das Kreisstraßenverkehrsamt in seiner Stellungnahme Spiegel in diesen Fällen als keine geeignete Maßnahme erachtet, teilte Ausschussvorsitzender Bodo Kohlmeyer mit.

KAG-Gebühren

Der Aussschuss hat dem Antrag der SPD zugestimmt, bei einer Erstellung des künftigen Straßen- und Wegekonzeptes die städtische Satzung über die Erhebung von KAG-Beiträgen der Bürger zu überarbeiten. Anders als in der derzeit geltenden Satzung aus dem Jahr 2005 soll künftig bei der Umlage für Straßenbau und Straßenausbaumaßnahmen der Betrag von 12 Euro pro Quadratmeter sozialverträglich nicht mehr überschritten werden dürfen.

Tempo-Messung an der B514

Der Kreis soll an der B514 in Höhe der Hausnummer 78 (nahe Kuhkamp) Geschwindigkeitsmessungen vornehmen. Dort gilt derzeit abschnittsweise Tempo 70 und Tempo 50. Anwohner hatten eine durchgehende Tempo-50-Beschränkung gefordert.

Schilderwald

Eine weitere Beschilderung in der oberen Langen Straße, die auf die Parkscheibenpflicht und die Kenntlichmachung der Behinderten-Parkflächen hinweist, wird es nicht geben. Die SPD-Fraktion habe in der Sitzung ihren dementsprechenden Antrag zurückgezogen, um den Schilderwald in der Straße nicht auszuweiten. Vielmehr setze man auf die Kontrollen des Ordnungsamtes.