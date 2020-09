Ihre kleine Farm

Angefangen hat alles vor sechs Jahren in Bielefeld-Ummeln. Dort mieteten sich die gelernte Altenpflegerin (50) und der Elektrotechniker (54) einen Hof. Sie schafften sich Hühner, Enten und Gänse an – schließlich kam das erste Schaf. Langsam wuchs die Idee, „von den Schafen zu leben“, so Ellen Meise-Nolte. „Als ich anfing, sie zu melken, war das Abenteuer pur.“

Ellen Meise-Nolte ist Autodidaktin: „Wenn mich etwas interessiert, fummele ich mich da so ‘rein.“ Und sie lässt nicht locker, bis sie es kann. Das war auch beim Wolle-Verarbeiten so. Spinnen, färben, stricken, häkeln, filzen, basteln: Die (kunst-) handwerklichen Feinheiten hat sich Ellen Meise-Nolte jahrelang selbst antrainiert und beherrscht sie nun so gut, dass sie ihr Wissen gern teilt. Sie nimmt Aufträge entgegen, verspinnt unter anderem Wolle für andere.

In Uffeln ist es am schönsten

Irgendwann mochte das Ehepaar nicht mehr zur Miete wohnen und suchte für sich und die Tiere ein richtiges Zuhause – „wir haben uns umgeschaut, wo es landschaftlich am schönsten ist“. Auf diese Weise landeten sie in Vlotho-Uffeln.

Vor einem Jahr zogen sie dort in ein damals noch gänzlich unrenoviertes Haus ein. „Uns war erst einmal wichtig, dass die Tiere ordentlich und artgerecht untergebracht sind.“ Einen ehemaligen Wohnwagen bauten sie für die Zwerg-Cochins zum Ganzjahres-Hühnerstall aus. Auch die Lauf-Enten bekamen ein Dach über den Kopf, die neu angeschafften Kaninchen gesicherte Freiläufe, die Schafherde einen offenen Unterstand mit großzügiger Weide. Katzen und Hunde vervollständigen mittlerweile bei Besuchern den Eindruck, sich auf einer richtigen kleinen Farm zu befinden.

Beinahe Selbstversorger

Dieser Eindruck ist gar nicht falsch, denn Ellen Meise-Nolte und Frank Nolte sind auf vielen Gebieten Selbstversorger – eine Tatsache, die auch ihr mit im Haus wohnender ältester Sohn Florian zu schätzen weiß. Im Keller seines Elternhauses gibt es immer verschiedene Sorten Käse für den Eigenbedarf, Wurst, Fleisch, Marmelade und Eier. Als nächstes Projekt soll der Gemüseanbau in Angriff genommen werden. Das alles macht zwar viel Arbeit, „aber auch einen Riesenspaß“, sagt Ellen Meise-Nolte.

Lediglich aus Liebhaberei halten Ellen Meise-Nolte und Frank Nolte ihre Tiere nicht. Sie haben ein respektvolles und freundliches, aber auch bodenständiges Verhältnis zu ihnen. „Alles, was einen Namen hat, darf bei uns bleiben. Wer verkauft oder geschlachtet wird, kriegt keinen Namen“, erklärt Ellen Meise-Nolte. Da haben die Rammler George und Clooney Glück gehabt: Sie dürfen bleiben und dafür sorgen, dass es jedes Frühjahr Kaninchennachwuchs gibt. „Man kann Schlachtkaninchen bei uns bestellen, außerdem Küken und Eier“, informiert Frank Nolte.

Alles wird verwertet

In diesem Jahr haben die Schafe Mary, Doris, Uschi und Dörte mit Bock Bruno acht Lämmer produziert. Einige sind verkauft und von anderen Züchtern zum Auffrischen des Genpools verwendet worden. „Die anderen Lämmer haben wir zum Schlachter Lütkemeier nach Bavenhausen gebracht“, sagt Frank Nolte. So wurden aus 120 Kilogramm Tier 60 Kilo Fleisch. Die Felle wurden zur Gerberei gebracht, die Knochen bekamen die Hunde. Alles wird verwertet – auch das ist eine Sache des Respekts vor dem Lebewesen, finden die Neu-Uffelner.

Eigentlich wollten sie ihre Farm im März dieses Jahres mit einem Schau-Schafscheren einer breiteren Öffentlichkeit vorstellen. Doch dann kam Corona, und alles verzögerte sich. Mittlerweile hat sich die Kunde über „Filzfantasia“ aber in der Stadt herumgesprochen, dank Social Media. Ellen Meise-Nolte und Frank Nolte sind auf Facebook aktiv und sie teilen ihre Oase auch ganz analog gerne mit anderen Menschen.

Oase gegen Alltagsstress

„Die ‚Filzfantasia‘ soll ein Treffpunkt für Leute sein, die eine Auszeit von ihrem stressigen Alltag wollen“, sagt Ellen Meise-Nolte. Im lichtdurchfluteten Holzhäuschen auf dem Grundstück findet sich nicht nur ein Hofladen mit verschiedenen Woll-Arten und Wollprodukten, sondern treffen sich auch an vier Samstagen im Monat Handarbeitsfans zu Spinntreffs, Strick- und Häkelkursen.

Nach einem Jahr sehen sich Ellen Meise-Nolte und Frank Nolte gut in Uffeln angekommen. „So kann es weitergehen bis zur Rente“, sagen sie. Und dann? „Dann reisen wir mit einem Wohnmobil um die Welt.“