Bei 15.327 Wahlberechtigten in Vlotho entspreche das einer Quote vom 30,84 Prozent, teilte die Stadtverwaltung mit. „Erfahrungsgemäß nimmt die Zahl der Anträge, je näher wir nun dem Wahltermin kommen, ab“, stellte Teamleiterin Martina Lübkemann auf Anfrage fest. Insgesamt sei aber bei dieser Kommunalwahl eine stark gestiegenen Nachfrage nach der Option Briefwahl festzustellen.

Das Wahlvorbereitungsteam weist außerdem erneut auf die Maßnahmen hin, die in Zeiten der Corona-Pandemie für ausreichenden Schutz für die Wähler und Wahlvorstände sorgen sollen.

Hygienemaßnahmen

So werden im Wahllokal besondere Hygienemaßnahmen getroffen. Bei Tischen, Wahlkabinen und Wahlurnen wird unter anderem auf Abstandsregeln geachtet. Spuckschutzwände und eine regelmäßige Luftzufuhr sorgen dafür, dass das Infektionsrisiko verringert wird. Die Verwaltung bittet Wähler, an den Mund-Nasen-Schutz zu denken und einen eigenen Kugelschreiber mitzubringen.

Der Wahlabend mit der Präsentation der Ergebnisse findet in der Aula der Weser-Sekundarschule statt, für den etwa 100 Teilnehmer gegen Voranmeldung zugelassen sind. Die Auszählung der Stimmen findet am Sonntag in der Reihenfolge Landratswahl, Kreistagswahl, Bürgermeisterwahl und Ratswahl statt.