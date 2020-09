Der erste Jubel bei der SPD kommt auf, als Wahlbezirk sieben ausgezählt ist: Svenja Rehse holt mit 42 Prozent ein Direktmandat: „Nein, ich bin nicht überrascht“, sagt sie selbstbewusst. Freude dann bei der Grünen Liste, als das Ergebnis im Wahlbezirk 17 feststeht: 28,5 Prozent.

Kurz danach Jubel bei der CDU: Heinrich Halewat holt seinen Valdorfer Wahlbezirk: „Ich freue mich, dass ich dort mit meiner Arbeit weitermachen kann.“ Und kurz vor Schluss der Auszählung ist die GLV im Freudentaumel: Marion Westphal hat ein Direktmandat geschafft. „Das ist der Wahnsinn“, sagt Anika Hüting, als sie Marion Westphal per Smartphone gratuliert. „Ein absoluter Knaller“, sagt August-Wilhelm König.

Keien Wahlparty

Das Gesamtergebnis könnte für ihn kaum besser sein, meint der Fraktionsvorsitzende: „Wir sind super zufrieden, dass wir uns im neuen Rat verstärkt haben. Und wir freuen uns, dass Rocco Wilken es wieder geschafft hat. Er hat eine gute Arbeit gemacht.“

Ganz anders die Stimmung bei der CDU. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Klaus Wehr bedauert den herben Verlust: „Wir haben sogar einen Direktkandidaten an die Grünen verloren. Das Ergebnis ist für uns insgesamt durchweg enttäuschend. An der Wahlbeteiligung kann es nicht gelegen haben, die war höher als beim letzten Mal. Wir bedauern, dass es Christoph Roes es nicht geschafft hat.“

Die Große Wahlparty im Rathaus fand in diesem Jahr nicht statt. Nach der Schließung der Wahllokale trafen sich vorher angemeldete Kandidaten und einige interessierte Bürger zur Ergebnis-Präsentation in der großen Aula der Weser-Sekundarschule. Die Wahl-Nachlese der Fraktionen fand am Abend jeweils im internen Kreis statt – die CDU zum Beispiel in der Markt-Scheune und die SPD beim Fraktionsvorsitzenden.

Auffällig hoch war in diesem Jahr die Beteiligung bei der Briefwahl. In den Wahllokalen der Stadt lief es zunächst schleppend an. Um 12 Uhr lag die Beteiligung dort bei 15,99 Prozent, um 16 Uhr bei 33,52 Prozent.

Ratswahl Gesamtergebnis

SPD 3.151 Stimmen 37.27 %; CDU 2.335 27.62 %; GLV 1.583 18.72 %; FDP 909 10.75 %; DIE LINKE 444 5.25 %; Die PARTEI 33 0.39 %. Wahlbeteiligung 56,77 %.

Bürgermeisterwahl

Rocco Wilken SPD/GLV 6.034 Stimmen 71.50 %; Christoph Roefs, Einzelbewerber 1.997 23.66 %. Schemel, DIE LINKE 408 4.83 %