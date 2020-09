Überglücklich und tief enttäuscht

Inzwischen liegt auch die endgültige Berechnung der Sitzverteilung im nächsten Vlotho Rat vor, und da schneidet die CDU noch schlechter als aktuell berichtet ab: Die SPD hat zukünftig 13 Sitze (bisher 12), die CDU 9 (12), die GLV 6 (5), die FDP 4 (3) und Die Linke weiterhin 2.

Rocco Wilken

Rocco Wilken hatte im Grunde fest an seine Wiederwahl als Bürgermeister geglaubt. Seine Ehefrau hatte in der WhatsApp-Gruppe der Familie am Sonntagnachmittag auf 72,4 Prozent getippt und lag damit ziemlich richtig. Dass es vor einer Wahl niemals eine 100-prozentige Gewissheit gibt, hatte Rocco Wilken von den alten Genossen erfahren. Die hatten nämlich noch erlebt, wie im Jahr 1999 Stadtdirektor Jochen Zülka auf seine Wahl zum ersten hauptamtlichen Bürgermeister gesetzt hatte, dann aber von Gegenkandidatin Lieselore Curländer, die zuvor mit ihrem blauen Sofa viel Sympathie in Vlotho gewonnen hatte, aus dem Rathaus geworfen worden war.

SPD

In bester Laune zeigte sich am Tag nach der Wahl der alte und sehr wahrscheinlich auch neue Fraktionsvorsitzende der SPD, Guido Koch. Anders als im Landestrend habe die SPD deutliche Zugewinne verzeichnet. Das Ergebnis zeige, dass der Wähler erkannt habe, wer die Politik im Stadtrat gemacht habe. Der Stimmenzuwachs bei der SPD und auch bei den Grünen sei dafür ein Beweis. In den traditionellen CDU-Wahlbezirken 13 und 4 habe die SPD deutlich aufholen können. Koch: „Besonders stolz sind wir darauf, dass die SPD in allen Ortsteilen die meisten Stimmen geholt hat. Wir haben deshalb das Vorschlagsrecht und können jetzt überall den Ortsvorsteher stellen.“

CDU

Die CDU liegt in Vlotho etwa 800 Stimmen oder rund 10 Prozent hinter der SPD und muss drei Sitze abgeben. „Herr Wilken hat über 70 Prozent bekommen. Das hat auf die SPD und auch auf die GLV abgefärbt“, sagt CDU-Sprecher Carsten Brink. Überzeugend für die Wähler seien in diesem Zusammenhang wohl die iPads für alle Schüler oder auch die neue Bonneberger Turnhalle gewesen. Brink weiter: „Wir sind enttäuscht. Wir hatten geglaubt, mit unserem neuen Stadtverbands-Vorstand gut aufgestellt zu sein. Wir haben viele Gespräche an den Haustüren geführt und hatten uns daraus mehr Resonanz zugunsten der CDU versprochen.“

Grüne Liste

„Wir sind völlig glücklich. Die Bevölkerung möchte, dass die konstruktive Politik von Bürgermeister Rocco Wilken gemeinsam mit der Grünen Liste Vlotho und der SPD fortgesetzt wird“, analysierte Fraktionschef August-Wilhelm König das Wahlergebnis. Das schlechte Abschneiden der CDU in Vlotho habe ihn nicht überrascht: „Sie war im Rat unsichtbar und hat die Chance verpasst, in der Opposition eigene Politik zu machen – genauso wie die FDP.“ Die Zugewinne der FDP erklärt er so: „Die Liberalen haben sich mit dem von ihnen unterstützten Bürgermeister-Kandidaten Christoph Roefs klar positioniert – ganz im Gegensatz zur CDU.“ Die FDP sei nun gefordert, die Rolle der Oppositionspartei wahrzunehmen.

FDP

Die Liberalen haben sich um rund 3,4 Prozent gesteigert und erreichten mit 10,75 Prozent und vier Ratsmandaten ein ausgezeichnetes Gesamtergebnis. Es gebe keinen Anlass zum übertriebenen Jubel, sagte Ortsvorsitzender Siegfried Mühlenweg am Montagvormittag: „Das Ergebnis kann sich jedoch sehen lassen.“ Vlotho liege damit kreisweit ganz vorne. Dies sei eine solide Grundlage für die eigene kommunalpolitische Arbeit in den nächsten Jahren. Es werde angesichts der Corona-Pandemie nun darauf ankommen, mit Vernunft und Augenmaß den Spagat zwischen notwendigen Investitionen und unausweichlichen Einsparungen zu schaffen.

Die Linke

Die Linke hat Verluste hinnehmen müssen und das Ziel, drei Sitze zu bekommen, verfehlt. Damit ist Sprecher Peter Kleint nicht zufrieden: „Trotzdem dürfen wir uns recht herzlich bei 444 Vlothoer Wählerinnen und Wählern bedanken. Mit konsequenter Oppositionsarbeit werden wir im Rat, aber auch in der Stadtgesellschaft das in uns gesetzte Vertrauen nicht enttäuschen.“ Im Rat könnten nun zwei Parteien mit absoluter Mehrheit Politik machen, ohne andere mit einzubinden. Kleint: „Wir appellieren an Herrn Wilken und seine politischen Verbündeten, die gute Kultur miteinander zu sprechen, weiterhin zu beherzigen. Wir stehen für solche Gespräche zur Verfügung.“

Der neue Rat

SPD , Direktmandate: Anke Hollensteiner, Tim Iderhoff, Guido Koch, Sebastian Wilfried Jochim, Christian Wömpner, Svenja Rehse, Ralf Nolte, Lennart Domnick, Jörg Begemann, Sven Reistel, Christian Dahm. Reserveliste: Christiane Kleint, Aysel Gohr.

CDU, Direktmandate: Hans-Georg König, Sascha Wiens, Heinrich Halewat, Ina Bohlmeier, Dr. Tim Obermowe. Reserveliste : Walter Brandt, Klaus Wehr, Ludwig Hense, Sebastian Gerfen.

GLV, Direktmandat: Marion Westphal. Reserveliste : August-Wilhelm König, Anika Hüting, Harald Kuhlmann, Ulrike Heusinger von Waldegge, Michael Petzholdt.

FDP, Reserveliste: Andreas Stocksmeier, Dieter Rösner, Tanja Prüßmeier, Dr. Eckhard Neddermann.

Die Linke, Reserveliste: Hans Schemel, Nikolai Kinder.