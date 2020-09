Grausiger Fund auf Schafweide

„Das ist nicht das erste Mal, dass Tiere von unseren Weiden verschwunden sind und zwar ausschließlich Lämmer. Das ist der dritte Vorfall in diesem Jahr“, ist er in Sorge darüber, wann die Täter erneut zuschlagen. Dass es sich nicht um ein Raubtier handelt, da sind sich der Schäfer und seine Nachbarin Martina Scherfeld, auf deren Hof er auch Tiere stehen hat, sicher. „Das war eine Schlachtung, keine Schächtung. Der Kopf ist auch mit einem sauberen Schnitt abgetrennt worden. Das macht kein Hund oder Wolf“, sind sich beide einig.

Schäfer ist fassungslos

Martina Scherfeld und ihr Mann Gerhard waren am vergangenen Samstagvormittag auf dem Weg nach Bad Oeynhausen, als sie an der Plögereistraße an der Weide von Efes Tieren vorbeikamen. 13 Schwarzkopf-Mutterschafe und 25 Lämmer stehen dort. „Nihat hat uns angehalten und ganz aufgeregt den Fundort mit dem Schafskopf gezeigt. Er konnte es einfach nicht fassen, dass jemand so etwas tut“, berichtet Martina Scherfeld.

Auch sie kann berichten, dass bereits im vergangenen Jahr von ihrem Hof und in den Vorjahren von anderem Weiden des Schäfers immer wieder Jungtiere verschwunden sind.

Polizei eingeschaltet

Für Nihat Efe, der schon seit 30 Jahren in Vlotho lebt, unter anderem hatte er einen Geschäft an der Herforder Straße, verdient mittlerweile mit der Schäferei seinen Lebensunterhalt. Ein solcher Verlust in seinen Herden treffe ihn sehr, erklärt er. Daher sei er mit Unterstützung von Martina Scherfeld auch zur Polizei gegangen, habe den Vorfall gemeldet und Anzeige erstattet. Die Polizei bestätigt dies. Mögliche Zeugen sollten Hinweise bei den Dienststellen melden, so die Polizeipressesprecherin auf Anfrage.