Historisch schlecht

CDU Vlotho hat in den vergangenen Jahrzehnten noch nie so wenig Prozente erhalten

Vlotho (WB). Landesweit hat die CDU bei der Kommunalwahl 34,3 Prozent und damit insgesamt die meisten Stimmen erzielt. „Laschet spürt Rückenwind für Kurs der Mitte“ titelte diese Zeitung am Dienstag, der Kommentar dazu: „Für die SPD siehts düster aus“. Ganz anders in Vlotho: Dort ist es schlecht um die CDU bestellt. In Vlotho haben die Christdemokraten mit 27,62 Prozent ihr historisch schlechtestes Ergebnis mindestens seit 1994 erhalten. Damals waren es 40,11 Prozent.