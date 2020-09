Unter dem Motto „Abstände und klingende Zwischenräume – Rufe und Zeichen“ wird es an diesem Samstag, 19. September, in der Vlothoer Innenstadt ganz viel Musik geben (von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr). Initiator ist vor allem Musikpädagoge Peter Ausländer, der in den vergangenen 20 Jahren unter anderem mit drei Vlothoer Stadtmusiken für Furore gesorgt hat.

Musiktheaters

„Es sollte ja eine Überraschung sein – für alle, die am kommenden Samstag in Vlotho unterwegs sind. Aber ein bisschen will man jetzt doch durchsickern lassen, damit hinterher niemand klagen muss: Hätte ich das gewusst!“, sagt Peter Ausländer und ergänzt: „Unser kleines Vlotho könnte zur Bühne eines Musiktheaters werden, wie es sonst noch nirgendwo stattgefunden hat.“ Was da zu hören und zu sehen sein wird, sei eine verblüffende Antwort auf die pandemiebedingten Abstandsvorschriften, die von Musikern und Künstlern für gewöhnlich als Einschränkungen und Behinderungen empfunden würden.

In Vlotho wird am Samstag der Spieß einfach mal umgedreht: Es werden nämlich Musik- und Kunstformen dargeboten, die überhaupt erst richtig zur Wirkung kommen, wenn bestimmte Abstände gegeben sind – wie beim Jodeln im Alpenland oder bei den Trommelsprachen in Afrika. Es werden Instrumente zu hören sein, die dazu geeignet oder dafür gemacht sind, Entfernungen zu überwinden oder Abstände zu gewährleisten, wie Signalhörner oder Fanfaren, Trillerpfeifen oder Fahrradklingeln. Auch die Kuhglocken auf den Almen dienen ja dazu, dem Senner über weite Distanzen mitzuteilen, wo sich seine Tiere befinden und ob die Herde noch zusammen ist.

Weser und Alpen

Abstände werden aber nicht nur durch Schalle überbrückt. Es gibt auch körpersprachliche Möglichkeiten, sich über weite Distanzen zu verständigen: Winken, Dirigieren, Handzeichen, Bewegungsformen, die nun zusammen mit musikalischen Ereignissen auf besondere Weise von jungen Darstellerinnen und Darstellern zur Wirkung gebracht werden.

„Was darf noch verraten werden?“, fragt die städtische Kulturbeauftragte Katharina Vorderbrügge, die zugleich erste Vorsitzende der ostwestfälischen Arbeitsgemeinschaft Musik, Szene, Spiel ist. Und sie gibt sogleich die Antwort: „Dass es um 10 Uhr beginnt und dass es kein Nachteil ist, wenn man sich zu dieser Zeit in Rathausnähe aufhält.“ Und wer zufällig kurz nach 10 Uhr durchs Hafengelände schlendere, bekomme mit, was die Weser mit den bayerischen Alpen musikalisch gemein habe – „vor allem, wenn man genau unter der Brücke steht“.

Klangwolken und Pfiffe

Anschließend wird hörbar, wie musikalisch die meisten Häuser der Langen Straße sind. Zugleich ziehen unterschiedliche „Klangwolken“ durch die Innenstadt. Um 10.30 Uhr und um 11.15 Uhr lohnt ein Abstecher in die beiden Kirchen St. Stephan und St. Johannis. Ein Kölner Marktgeschrei aus dem 16. Jahrhundert oder klassische Musik auf den Fingern gepfiffen – wann kriegt man so was sonst zu hören?!

Wer genauer wissen will, wann wo was passiert, kann sich auf gelben Fahrplänen, wie man sie von den Bahnhöfen kennt, informieren. Sie finden sich an verschiedenen Stellen über die Lange Straße verteilt. „Man kann aber auch die ‚hochgestelzten Bootsboten‘ – seltsam auffällige Gestalten – fragen. Die kennen sich aus! „Und was man am Vormittag versäumt, weil ja einiges auch parallel stattfindet, kann man am Nachmittag nachholen“, weiß Nicole Schweitzer von der Stadt Vlotho.

Ab 14 Uhr wird das Programm, für das übrigens keine gemeinsame Probe stattgefunden hat, noch einmal wiederholt. Ende des zweiten Durchlaufs ist um 16 Uhr, dann schließen auch die Geschäfte in der Innenstadt.