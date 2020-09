Der Kalender im A 3-Format enthält separat Erklärungen zu jedem Motiv und, soweit möglich, ergänzt durch Ansichten, wie sie sich heute darstellen. Für 18 Euro kann der er in Exter bei August-Wilhelm König (05228/989215), Wilfried Sieber, (05228/363) oder Annegret Arnhölter (05228/267) erworben werden. In Vlotho gibt es den neuen Kalender im „Regenwurm”, Lange Straße 126, bei „Wein Schmidt”, Lange Straße 144, in der Stadtbücherei und beim Stadtmarketing, Lange Straße 111.

Diese Motive sind zu sehen: Eisgang auf der Weser mit Eisenbahnbrücke, Amtshausberg, Roseneck, Stine mit Korb, Mündung Forellenbach mit Brücken, Hafenkonzert, Weserbrücke während der Stadtsanierung, Bliekenend, Flößer, Villa Schöning, Jüdischer Friedhof, Güterbahnhof.