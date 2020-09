Ein „Rollschuhprojekt“ feiert Richtfest

Der Rohbau für den Erweiterungsbau am Vlothoer DRK-Kindergarten steht – 50 weitere Plätze

Vlotho (WB). Mit bunten Bändern geschmückt schwebt seit Freitagmittag der Richtkranz über dem Rohbau des DRK-Kindergartenanbaus an der Habichtstraße. In einer Feierstunde mit zahlreichen Ehrengästen wurde jetzt nach etwa fünf Monaten Bauzeit Richtfest gefeiert. In dem Gebäude entstehen neue Räume für drei Gruppen mit 50 Kindergartenkindern.