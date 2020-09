„So etwas gibt es nur in Vlotho“

Comeback der Kultur 1/46 Foto: Jürgen Gebhard

Voller Überraschungen

Jeweils zwei Stunden dauert das Spektakel, das etwa 200 Akteure ab 10 Uhr und dann noch einmal ab 14 Uhr zwischen Weserbrücke und Roseneck bieten. Sie bewegten sich durch die Innenstadt mit ihren Instrumenten, auf hohen Stelzen, mit Fahrrädern oder in Booten. Andere haben ihre Notenständer in den Fenstern der alten Fachwerkhäuser oder in den Kirchen aufgebaut. Wer als Zuschauer nichts versäumen will, bleibt in Bewegung und ist begeistert: „Normalerweise ist Vlotho ein verschlafenes Nest, nicht aber an diesem Samstag. Diese Performances sind einmalig. Kompliment an Peter Ausländer“, meint Dr. Frank Meyer. „Absolut gut und voller Überraschungen“, sagte Anne Finkhäuser. Ähnlich Ursula Pein: „Ich bin total überrascht, was uns hier geboten wird.“

Gelungenes Experiment

Auch Peter Ausländer, der das alles mit großer Unterstützung unter anderem durch die heimische AG Musik, Szene, Spiel mit Katharina Vorderbrügge an der Spitze und Vlotho-Marketing vorbereitet hat, ist hochzufrieden: „Es ist perfekt.“ Er habe wohl damit gerechnet, dass das Projekt funktioniere: „Wie gut es so etwas besucht und angenommen wird, bleibt dann ein Experiment.“ Extra für dieses Event seien ehemalige Vlothoer sogar aus der Ferne angereist, das rühre ihn sehr. Eine Kleinstadt, in der jeder jeden kenne und in der es von allen Seiten unbürokratische Unterstützung gebe, sei beste Voraussetzung für das Gelingen: „So etwas geht nur in Vlotho.“

Weil derzeit viele Musiker und Künstler unter den Abstandsregeln leiden, habe man für diese Veranstaltung einfach mal den Spieß umgedreht und den Abstand zum Thema gemacht: „Wir machen heute Musik, die Abstände braucht.“ Beim Abschluss auf dem Kirchplatz gibt es reichlich Applaus für die Organisatoren. Und Pfarrer Jörg Uwe Pehle stellt fest: „Das hat uns heute gezeigt: Wir leben noch – trotz Corona.“