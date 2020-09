Die „Werkstatt Bibel mobil“ ist ein mobiles Angebot des „Instituts für Gemeindeentwicklung und missionarische Dienste“ der Evangelischen Kirche in Westfalen. Sie bietet den Gemeinden aus der weiteren Umgebung die Möglichkeit, die Bibel ganz neu zu entdecken. „Die Dauerausstellung in Dortmund haben wir schon öfters mit Gruppen besucht. Da wir so begeistert von der Idee waren, haben wir die mobile Ausstellung in das Gemeindehaus Valdorf geholt“, sagte Pfarrer Christoph Beyer. Die „Werkstatt Bibel mobil“ kommt in einem Anhänger. Aufgestellt werden müssen dann nur noch die großen Stoffplakate und die Tische.

Sieben Stationen

An insgesamt sieben Stationen im Gemeindehaus Valdorf können Gemeindegruppen noch bis zum 29. September eigene Entdeckungen zu Inhalt und Geschichte der Bibel machen. So vermittelt die mobile Ausstellung intensiv und auf vielfältige Weise allgemeines Wissen über die Bibel und über ihre Überlieferungsgeschichte. Biblische Texte und Themen können aus einem neuen Blickwinkel erlebt werden. Außerdem lädt die Ausstellung dazu ein, in aktuellen und ganz unterschiedlichen Bibelausgaben und besonderen Kinderbibeln zu stöbern. Auch fremdsprachige Bibeln können kennengelernt werden.

Abschluss der Ausstellung bildet die Station „Mit der Bibel leben“. Hier können die Gemeindegruppen ins Gespräch kommen und Anregungen und Ideen erhalten, was das Leben mit der Bibel für jeden einzelnen ausmacht.

Am Donnerstag war Sven Körber, Religionspädagoge der Evangelischen Kirche in Westfalen im „Institut für Gemeindeentwicklung und missionarische Dienste“, in Valdorf zu Besuch. „Es ist unglaublich spannend zu sehen, wie die Gemeinden die einzelnen Stationen mit Leben füllen. Ich bin begeistert, wie die Möglichkeiten hier in Valdorf genutzt werden“, sagte Sven Körber. Die Konfirmanden aus Uffeln machte er anschließend mit den Besonderheiten der Ausstellung vertraut.