Wehr, der aktuell noch stellvertretender Fraktionsvorsitzender ist, übernimmt das Amt, um jüngere Fraktionsmitglieder in die Vorstandsarbeit einzuarbeiten und so einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. „Als alter Hase im Rat möchte ich den zahlreichen neuen jungen Mitgliedern die Abläufe und Organisation der Fraktion zeigen, um den Chefposten dann wieder in jüngere Hände zu übergeben“, unterstreicht Wehr. Die Wahl zum Vorsitzenden müsse formal nach Beginn der Legislaturperiode im November bestätigt werden – denn erst ab dann habe die Wahl offiziell Gültigkeit.

Die jetzt stattgefundene „Vorwahl“ habe vor allem dem Zweck gedient, der neuen Fraktion schon vorab einen Ansprechpartner zu geben. Zudem werde Klaus Wehr die Verhandlungen rund um die Verteilung der Ausschüsse und weitere organisatorische Fragen für die CDU koordinieren.

Offiziell verzichtet

Der Stadtverbandsvorsitzende Walter Brandt wird dem neuen Rat nicht angehören. Wie er dem WESTFALEN-BLATT bestätigte, hat er bereits offiziell auf sein Mandat verzichtet. Walter Brandt unterlag bei der Ratswahl am 13. September im Uffelner Wahlbezirk 2 dem SPD-Kandidaten Tim Iderhoff. Sein Ratsmandat erhielt er über den ersten Platz der Reserveliste. Walter Brandt wird weiterhin Stadtverbandsvorsitzender der Vlothoer CDU bleiben. In dieser Funktion gehört er dem Fraktionsvorstand an.

Nachrücker ist Marc Christopher Schmidt. „Sollte er nicht annehmen, wird Carsten Brink nachrücken“, sagt Walter Brandt.