Ganz basisdemokratisch hatten Bürgermeister Rocco Wilken und Klaus-Peter Weyer von der Verwaltung die Kinder und Jugendlichen aus Exter zu einer Ideenrunde auf den Sportplatz eingeladen, um ihre Wünsche für die neue Integrationsfläche zu hören. „Wir wollen die Gelegenheit nutzen, um bei der Umgestaltung des Sportplatzes, die mit 1,2 Millionen Euro gefördert wird, auch einen Platz zu schaffen, an dem ihr euch aufhalten könnt“, sagte Wilken zur Begrüßung. Zu dem Treffen waren neben den Jugendlichen auch Vertreter des FC Exter, der SGE Exter, des offenen Ganztags und der Elternschaft gekommen.

Wunsch nach Skater- und Biker-Rampen

Klaus-Peter Weyer gab zu Beginn zu bedenken, dass für die Gestaltung des Integrationsplatzes nur eine Fläche von 30 mal 25 Metern zur Verfügung stehe, da das Projekt auf der anderen Hälfte des alten Tennenplatzes die Schaffung von 35 Stellplätzen für die Entzerrung des Parkplatzproblems am Kindergarten vorsehe. „Für einen großen Skaterpark oder eine Biker-Anlage ist die Fläche also zu klein“, sagte er. Dennoch war es der Wunsch gerade der jüngeren Jugendlichen, doch ein oder zwei Rampen dort zu installieren, die von Skatern, Bikern oder für das Fahren mit ferngesteuerten Autos genutzt werden könnten.

Ideen-Box wird bei Wilke aufgestellt

Die älteren Jugendlichen konnten sich auf der Anlage gut eine kombinierte Soccer- und Basketball-Anlage sowie Fitnessgeräte wie am Herrengraben oder im Kurpark vorstellen. Wichtig war ihnen auf jeden Fall eine Chill- Hütte und entsprechende Sitzgelegenheiten. Die Erwachsenen ergänzten, dass auch an eine Toilettenanlage gedacht werden müsse.

Weitere Ideen zur Gestaltung der Integrationsfläche können in eine Ideenbox, die ab sofort für zehn Tage bei Edeka-Wilke steht, eingeworfen oder an p.weyer@vlotho.de gemailt werden. Am 27. Oktober (16.30 Uhr) wird es am Sportplatz ein weiteres Treffen – dann mit dem Planer – geben, der einen Entwurf vorstellen wird.