Bürgerinitiative gegen ICE-Strecke?

Vlotho/Kalletal (WB/jg). Die Gründung einer Bürgerinitiative gegen eine mögliche Neubaustrecke quer durch Vlotho und durch Randbereiche der Gemeinde Kalletal soll in der nächsten Info-Veranstaltung beraten werden. Diese Veranstaltung findet am Mittwoch, 21. Oktober, in der Werkhalle des Betonsteinwerkes Bewex, Glimkestraße 51, in Exter statt – nicht wie zunächst geplant im Gemeindehaus in Wehrendorf.

Von Westfalen-Blatt