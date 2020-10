Bevor der Tanz losging, war die Vorfreude im ganzen Haus zu spüren. Im Café des Fährhofes trafen sich Bewohner, Gäste und Mitarbeiter zu Kaffee und Kuchen. Großeltern, Eltern, Kinder und Enkelkinder hatten Zeit füreinander. Im Spielzimmer, einen Stock tiefer, bastelte der Zauberer „BeLu“ für die Kinder Tierfiguren aus Luftballons.

„Mit dieser Aktion wollen wir zeigen, dass wir alle zusammen gehören“, sagte Andreea Tegeler. Gerade während der Corona-Zeit sei Solidarität enorm wichtig.

Familie Tegeler macht den Auftakt

Die Geschäftsführerin des Fährhofes, ihr Ehemann Jens und ihre Tochter Viktoria Tegeler gingen voran, als die Musik begann und die Tanzgruppe durch das Haus zog, auf dem Weg nach draußen zum Parkplatz. Dort nahmen alle ihre Positionen ein und folgten der Choreografie der „Jerusalema Dance Challenge“.

Das originale Musikvideo von Openmic Productions zählt mehr als 179 Millionen Aufrufe. DJ Master KG mit bürgerlichem Namen Kgaogelo Moagi aus Südafrika hat den Song vor neun Monaten auf Youtube online gestellt. Sein „Bolobedu House“-Musikstil kommt gut an. In dem Stück geht es um „Jerusalema“, einen spirituellen Ort, an dem die Menschen Frieden finden, sich keine Sorgen mehr machen brauchen und es nur fröhliche Menschen gibt.

„Wir sind Vlotho“

Das Lied und sein Tanz geht seit Monaten um die Welt. Fußballmannschaften, Fluggesellschaften, Familien, Radioteams, bunt zusammen gewürfelte Gruppen, Freunde und Bekannte spielen das Lied, tanzen dazu, filmen die Aktion und stellen sie ins Internet. Der Tanz im Fährhof wurde ebenfalls per Kamera und Drohne aufgenommen.

Die Teilnehmer tanzten unter den Mottos „Wir sind Vlotho“ und „Der Fährhof rockt“. „Der Song passt sehr gut zum Haus. Die Mitarbeiter arbeiten hier aus Überzeugung. Wir sind wie eine große Familie“, sagte die Karin Olderdisse. Das Lächeln, welches sie als Pflegehelferin jeden Tag von den Bewohnern zurück bekomme, sei mehr wert als alles Geld der Welt