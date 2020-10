Fernseh-Team dreht im Tierheim

Zwei Beagle-Hündinnen mit ihren jetzt sieben beziehungsweise acht Wochen alten Würfen waren unter unwürdigen Lebensbedingungen in einem Schweinestall beziehungsweise Zwingern in Kirchlengern gehalten worden. Nach ihrer Beschlagnahme hatte das Tierheim Eichenhof sie in seine Obhut genommen.

Annette Kortekamp, Vorsitzende des Tierschutzvereins Vlotho, stand am Montag nun Theresa Knispel, Mitarbeiterin der SAT1-Regionalnachrichten mit Sitz in Dortmund, für ein Interview zur Verfügung, Darin beschrieb sie vor der Kamera noch einmal die Fundsituation und den erbarmungswürdigen Zustand, in dem sich unter anderem die 14 damals ein beziehungsweise zwei Wochen alten Welpen und ihre Muttertiere befunden hatten. „Die Hunde waren von Flöhen zerbissen, abgemagert und hatten entzündete Augen und Ohren“, berichtete sie.

Appell an alle Hundefreunde

Inzwischen sei es den Tierheimmitarbeiterinnen gelungen, die Hunde wieder aufzupäppeln. „Die Welpen sind aktuell bereits alle neuen Besitzern versprochen. Wir müssen aber noch auf die behördliche Freigabe warten“, sagte Annette Kortekamp.

Im Interview appellierte die Vorsitzende des Vlothoer Tierschutzvereins noch einmal vor der Kamera an alle Interessierten und Hundefreunde: „Gehen sie, wenn sie einen Hund wollen, nicht zu solchen illegalen Händlern, wenden Sie sich an legale Züchter oder Tierschutzvereine und Tierheime.“