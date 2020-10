„Noch keine Aussage möglich“

Vlotho/Kalletal (WB). Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur will noch in diesem Jahr die Trassenplanung für die schnelle ICE-Verbindung zwischen Bielefeld und Hannover in Auftrag geben. Der Trassenverlauf steht noch nicht fest. Angaben über Bauzeiten, Kosten und Umweltverträglichkeit sind noch nicht möglich. Das hat der Parlamentarische Staatssekretär Enak Ferlemann, Beauftragter der Bundesregierung für den Schienenverkehr, in seiner Antwort auf eine sechsteilige, schriftliche Anfrage dieser Zeitung mitgeteilt. Die erste Frage nach einem möglichen Trassenverlauf durch Vlotho und Kalletal beantwortet Ferlemann nicht konkret. Er beantwortet sie gemeinsam mit den beiden folgenden Fragen.

Von Jürgen Gebhard