Die zweite Informationsveranstaltung zur möglichen ICE-Trasse durch Vlotho und Kalletal konnte am Mittwoch stattfinden. Sie war in enger Abstimmung mit dem Ordnungsamt geplant worden. Die Teilnehmer mussten während des gesamten Abends in der Werkhalle des Betonsteinwerkes Bewex einen Mund-Nasen-Schutz tragen und die Abstände einhalten.

Veranstaltungen in der Kulturfabrik sind nach Auskunft von Martina Lübkemann vom Ordnungsamt Vlotho nicht gefährdet: Da am Freitag, 23. Oktober, maximal 50 Personen beim Auftritt des Kabarettisten Erwin Grosche anwesend sein werden , fällt diese Kulturveranstaltung nicht unter die Beschränkungen der Allgemeinverfügung der Stufe 1. Ab 20 Uhr kann Grosche also die Bühne in der Kulturfabrik entern. Das Publikum muss die Masken auch am Sitzplatz aufbehalten.

Planung von Woche zu Woche

Ob noch weiter in der Zukunft liegende Veranstaltungen wie das geplante Late-Night-Shopping in Vlotho in der ursprünglichen Form durchgeführt werden können, „kann man im Prinzip jetzt immer nur von Woche zu Woche entscheiden“, sagt Martina Lübkemann.

Über das Schicksal des für den 29. Oktober regulär geplanten Abendmarktes auf dem Sommerfelder Platz hatte die VlothoMarketing GmbH am Mittwoch noch keine Entscheidung getroffen. Klar ist nur: Generell muss jetzt auf dem Abendmarkt nicht mehr nur an den Ständen, sondern auf dem gesamten Gelände eine Maske getragen werden.

Das Vlothoer Rathaus durfte schon vor der Bekanntgabe der Allgemeinverfügung nur mit Mund-Nasen-Schutz betreten werden. Das gilt weiterhin.