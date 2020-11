Für Pfarrerin Gödde ist der Kirchenkreis kein Neuland. Vor 18 Jahren wurde die heute 54-jährige in der Wicherngemeinde in Bad Oeynhausen ordiniert. Nach einigen Jahren Pfarrdienst in Waltrop arbeitete sie in den zurückliegenden zwölf Jahren im Kirchenkreis Lübecke und wurde nun von der Westfälischen Landeskirche als Vertretung für den schwer erkrankten Pfarrer Ralf Steiner in die Gemeinde Exter Bonneberg entsandt. Zunächst ist ihre Unterstützung auf drei Jahre befristet.

Gerda Gödde möchte die vor einem Jahr vereinigte Gemeinde in dieser schweren Zeit unterstützen und wird dabei wiederum von den Pfarrerinnen und Pfarrern in der Region Vlotho unterstützt, von denen sie einige bereits seit längerer Zeit kennt.

In ihrer Predigt betonte sie, wie wichtig es sei, das Leben nicht auf eine Zeit nach der Coronapandemie zu verschieben, sondern mit der unumgänglichen Einschränkungen jetzt zu leben und zu tun, was man jetzt noch tun kann und in Kontakt miteinander zu bleiben, zum Beispiel über Briefe oder Telefonanrufe. „Gott ist überall da, in welcher fremden Situation wir auch sein mögen“, ermutigte sie die Gemeinde.

Damit die neue Pfarrerin sich schnell in Exter auskennt, überreichte Ortsvorsteher August-Wilhelm König eine Chronik der Gemeinde und vom Presbyterium gab es ein Licht zum Wohlfühlen und einen Korb Äpfel als kleines Hoffnungszeichen.