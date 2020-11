Endlich wieder Hausarzt-Praxis

Vlotho (WB). Das ist ein Beitrag zur Verbesserung der hausärztlichen Versorgung in Vlotho: Anfang November hat Dr. med. Anke Dittmar in der ehemaligen Sparkassen-Filiale an der Solterbergstraße in Exter ihre Praxis eröffnet. „Wir sind sehr freundlich von Nachbarn und Geschäftsleuten begrüßt worden“, sagt die Fachärztin für Allgemeinmedizin, die auf der Lohe lebt und zuvor in einer Gemeinschaftspraxis in Kalletal tätig war.

Von Jürgen Gebhard