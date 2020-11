In der Sporthalle vereidigt

Vlotho (WB). Die konstituierende Sitzung und die Vereidigung des neues Rates außerhalb des Rathauses – das hat es in Vlotho bislang noch nicht gegeben. Auf der Suche nach einem möglichst großen Versammlungssaal war die Wahl auf die Doppelsporthalle der Grundschule an der Herforder Straße gefallen. Die Tagesordnung wurde am Donnerstagabend im Schnelldurchgang durchgezogen. Exakt 52 Minuten dauerte die Sitzung, der nichtöffentliche Teil fiel aus. Alle 20 Minuten wurden Oberlichter und Türen zum Lüften geöffnet, die Teilnehmerdaten wurden beim Eingang erstmals per App erfasst.

Von Jürgen Gebhard