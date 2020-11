„Laubrente“ ist ein Thema fürs Fernsehen

Vlotho (WB). Das Ansinnen einer Anwohnerin aus der Veilchenstraße in Exter, von der Stadt eine so genannte „Laubrente“ für das Reinigen ihres Grundstücks vom Laub städtischer Bäume zu fordern (VZ vom 5. November), hat überregionales Interesse geweckt. Kamerateams der abendlichen Regionalnachrichten von SAT1 und RTL hatten sich am Montagmittag in der Veilchenstraße und bei den Stadtwerken eingefunden, um über die Forderung nach einer Laubrente zu berichten.

Von Joachim Burek