Stadtbücherei unter neuer Leitung

„Umso erfreulicher ist, dass auch Isolde Remmert-Eich den Kundinnen und Kunden weiterhin als fachkundige Mitarbeiterin für vier Stunden in der Woche erhalten bleibt“, heißt es aus dem Vlothoer Rathaus.

Neuer Corona-Alltag

Der Alltag von Elke Franz ist besonders jetzt zu Corona-Zeiten mit vielen verschiedenen Tätigkeiten gefüllt: ,,Zu meinen Aufgaben zählen unter anderem das Beantworten von E-Mails sowohl von Kunden als auch von Verlagen, das Einarbeiten und Bestellen von neuen Büchern, Zeitschriften, DVDs und Hörbüchern, das Einsortieren neuer Lieferungen, die Kundenberatung und das Aussprechen von Empfehlungen‘‘, sagt sie.

Verschiedenste Medien

Die Stadtbücherei Vlotho verfügt über ein vielfältiges Medienangebot, das für jede Altersgruppe etwas Passendes vorhält. Für die Kleinen fängt es mit abwechslungsreichen Bilderbüchern an. Für die Leseanfängerinnen und Leseanfänger stehen spannende Abenteuergeschichten bereit, welche je nach Altersgruppe immer ausführlicher und spannender werden. Für die Jugendlichen gibt es Fantasy-Bücher, die darauf warten gelesen zu werden. Auch die Erwachsenen kommen nicht zu kurz. Für sie gibt es jede Menge Krimis, Romane, Biografien und historische Geschichten, in denen man sich vielleicht sogar zeitlich wiederfinden kann. Ebenfalls füllen Sachbücher vom Basteln über Handarbeiten bis hin zu Tierbüchern, Reiseratgebern und Bücher über politische Themen die Regale der Bücherei. Insgesamt gibt es mehr als 5000 Sachbücher, 3000 Kinder- und Jugendbücher, 3000 Romane zur Unterhaltung und zum Schmökern, außerdem mehr als 800 Musik- und Literaturkassetten, CDs und DVDs.

Immer aktuell

Jede Woche erhält die Stadtbücherei eine Lieferung mit den neusten Büchern, Zeitschriften und DVDs. Darunter befinden sich auch die beliebten Spiegel-Bestseller. Gerade ist Cornelia Funkes vierter ,,Reckless‘‘-Band, ein brandneues Fantasy-Buch, in das Sortiment aufgenommen worden.

Büchereiausweis

Wer Bücher und andere Medien ausleihen möchte, benötigt einen Büchereiausweis. Dieser ist für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre kostenlos, danach kostet er 10 Euro für Einzelleser und 15 Euro für Familien. Der Büchereiausweis ist ab Ausstelldatum für zwölf Monate gültig.

Bücher und Hörbücher können für vier Wochen ausgeliehen werden, Zeitschriften für 14 Tage und DVDs für eine Woche. Anschließend sollten diese möglichst unversehrt ihren Weg in die Bücherei zurückfinden. Ein Verlängern der Ausleihe stellt nach Absprache kein Problem dar. Darüber hinaus gibt es auch die Möglichkeit zur Vorbestellung

Als jahrelange Mitarbeiterin der Stadtbücherei Vlotho kennt sich Elke Franz bestens aus und kann daher auch immer einige Empfehlungen aussprechen. Ihr persönliches Lieblingsbuch ist derzeit ,,Bella Germania‘‘ von Daniel Speck aus dem Jahre 2016. Das Buch handelt von einer deutsch-italienischen Familiengeschichte über drei Generationen.

Schutz vor Corona

Auch in der Stadtbücherei mussten Maßnahmen zum Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus umgesetzt werden, die in jedem Fall zu beachten sind. So dürfen sich nur vier Besucher gleichzeitig in der Bücherei aufhalten und jeder wird bei Ankunft registriert. Ein längerer Aufenthalt sollte momentan vermieden werden. Sitz- und Spielbereiche können derzeit nicht zur Verfügung gestellt werden. Eine Beschränkung der Ausleihmöglichkeiten gibt es nicht, allerdings muss jedes Buch nach Rückgabe für 48 Stunden in Quarantäne, bevor es erneut verliehen werden darf.

Digitale Ausleihe

Noch in diesem Jahr, spätestens Anfang 2021, soll ein Programm installiert werden, das die digitale Ausleihe ermöglicht.

Neue Öffnungszeiten

Ab 5. Januar 2021 werden die Öffnungszeiten angepasst und erweitert: dienstags 10 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr, mittwochs 12 bis 15 Uhr, donnerstags 16 bis 19 Uhr, freitags 9 bis 12 Uhr, erster Samstag im Monat 10 bis 13 Uhr. Die bisherigen und bis dahin gültigen Öffnungszeiten werden aufgrund von Erfahrungswerten, Anregungen der Nutzer und Wünschen im Rahmen der Ideenwerkstatt für die Kulturfabrik geändert.

Elke Franz und Isolde Remmert Eich freuen sich über viele Besucherinnen und Besucher der Stadtbücherei und beraten auch unter den derzeitigen Umständen jederzeit gerne.