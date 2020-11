Die positiv getesteten und zum Teil erkrankten Schülerinnen können jetzt nach und nach wieder zum Unterricht zurückkehren . Auch die von den verschiedenen Gesundheitsämtern vorsorglich in Quarantäne geschickten Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer werden bis Freitag wieder in der Schule erwartet. Das hat Schulleiter Guido Höltke dem WESTFALEN-BLATT gesagt.

Die ersten Corona-Fälle am WGV hatte es vor zweieinhalb Wochen gegeben. Zuletzt gab es sechs Infizierte Schülerinnen in verschiedenen Jahrgängen. 88 Schülerinnen und Schüler und 29 Lehrerinnen und Lehrer mussten daraufhin in Quarantäne gehen. Der Unterricht fand für sie online über die vom Schulträger angeschafften iPads an.

Die sechs mit dem Corona-Virus infizierten Schülerinnen stammten aus verschiedenen Jahrgängen der Mittel- und Oberstufe. Vom Infektionsgeschehen nicht betroffen waren die Jahrgänge 5 bis 7 und die EF (Stufe 10).