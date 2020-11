Am Freitag war bekannt geworden, dass sich zahlreiche Patienten und Mitarbeiter der Einrichtung infiziert hatten.

Vlothos Bürgermeister Rocco Wilken (SPD) hatte gesagt: „Für die Klinik ist das eine Katastrophe. Es geht nun um die Menschen. Ich hoffe, dass keine schweren Erkrankungen auftreten werden.“

Das erste positive Testergebnis war am Dienstag in der Weserland-Klinik bekannt geworden. In Absprache mit dem Gesundheitsamt waren danach mehr als 400 Menschen getestet worden.

Angesichts der großen Zahl der Patienten ist die Aktion sehr umfangreich. Foto: Christian Müller/Westfalennews

Das Ergebnis bis Freitag: 18 Patienten und 19 Mitarbeiter wurden positiv gestestet.

Der Herforder Landrat Jürgen Müller (SPD) dazu: „Ich habe mich mit der Klinikleitung ausgetauscht. Mir wurde versichert, dass die Klinik die Patienten gut informiert hat.“

Der Kreis Herford bezifferte die Zahl der in ihre Heimatorte zu transportierenden Patienten am Samstag mit 150 und kündigte für 14 Uhr weitere Informationen an. Im Einsatz seien dafür Kräfte aus ganz OWL.