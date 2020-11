Patienten werden aus Weserland-Klinik gebracht

Am Freitag war bekannt geworden, dass sich zahlreiche Patienten und Mitarbeiter der Einrichtung infiziert hatten.

Vlothos Bürgermeister Rocco Wilken (SPD) hatte gesagt: „Für die Klinik ist das eine Katastrophe. Es geht nun um die Menschen. Ich hoffe, dass keine schweren Erkrankungen auftreten werden.“

Corona-Ausbruch in Weserland-Klinik Bad Seebruch in Vlotho 1/17 Vlotho, 14. November 2020 Foto: Jürgen Gebhard

Vlotho, 14. November 2020 Foto: Jürgen Gebhard

Vlotho, 14. November 2020 Foto: Jürgen Gebhard

Vlotho, 14.11.2020: Nach der Entdeckung eines Corona-Ausbruchs in der Weserland-Klinik Bad Seebruch in Vlotho (Kreis Herford) läuft die Abreise der Patienten. Foto: Christian Müller/Westfalennews

Vlotho, 14.11.2020: Nach der Entdeckung eines Corona-Ausbruchs in der Weserland-Klinik Bad Seebruch in Vlotho (Kreis Herford) läuft die Abreise der Patienten. Foto: Christian Müller/Westfalennews

Vlotho, 14.11.2020: Nach der Entdeckung eines Corona-Ausbruchs in der Weserland-Klinik Bad Seebruch in Vlotho (Kreis Herford) läuft die Abreise der Patienten. Foto: Christian Müller/Westfalennews

Vlotho, 14.11.2020: Nach der Entdeckung eines Corona-Ausbruchs in der Weserland-Klinik Bad Seebruch in Vlotho (Kreis Herford) läuft die Abreise der Patienten. Foto: Christian Müller/Westfalennews

Vlotho, 14.11.2020: Nach der Entdeckung eines Corona-Ausbruchs in der Weserland-Klinik Bad Seebruch in Vlotho (Kreis Herford) läuft die Abreise der Patienten. Foto: Christian Müller/Westfalennews

Vlotho, 14.11.2020: Nach der Entdeckung eines Corona-Ausbruchs in der Weserland-Klinik Bad Seebruch in Vlotho (Kreis Herford) läuft die Abreise der Patienten. Foto: Christian Müller/Westfalennews

Vlotho, 14.11.2020: Nach der Entdeckung eines Corona-Ausbruchs in der Weserland-Klinik Bad Seebruch in Vlotho (Kreis Herford) läuft die Abreise der Patienten. Foto: Christian Müller/Westfalennews

Vlotho, 14.11.2020: Nach der Entdeckung eines Corona-Ausbruchs in der Weserland-Klinik Bad Seebruch in Vlotho (Kreis Herford) läuft die Abreise der Patienten. Foto: Christian Müller/Westfalennews

Vlotho, 14.11.2020: Nach der Entdeckung eines Corona-Ausbruchs in der Weserland-Klinik Bad Seebruch in Vlotho (Kreis Herford) läuft die Abreise der Patienten. Foto: Christian Müller/Westfalennews

Vlotho, 14.11.2020: Nach der Entdeckung eines Corona-Ausbruchs in der Weserland-Klinik Bad Seebruch in Vlotho (Kreis Herford) läuft die Abreise der Patienten. Foto: Christian Müller/Westfalennews

Vlotho, 14.11.2020: Nach der Entdeckung eines Corona-Ausbruchs in der Weserland-Klinik Bad Seebruch in Vlotho (Kreis Herford) läuft die Abreise der Patienten. Foto: Christian Müller/Westfalennews

Vlotho, 14.11.2020: Nach der Entdeckung eines Corona-Ausbruchs in der Weserland-Klinik Bad Seebruch in Vlotho (Kreis Herford) läuft die Abreise der Patienten. Foto: Christian Müller/Westfalennews

Vlotho, 14.11.2020: Nach der Entdeckung eines Corona-Ausbruchs in der Weserland-Klinik Bad Seebruch in Vlotho (Kreis Herford) läuft die Abreise der Patienten. Foto: Christian Müller/Westfalennews

Vlotho, 14.11.2020: Nach der Entdeckung eines Corona-Ausbruchs in der Weserland-Klinik Bad Seebruch in Vlotho (Kreis Herford) läuft die Abreise der Patienten. Foto: Christian Müller/Westfalennews

Das erste positive Testergebnis war am Dienstag in der Weserland-Klinik bekannt geworden. In Absprache mit dem Gesundheitsamt waren danach mehr als 400 Menschen getestet worden.

Im Einsatz: Bastian Wieneke (links), Rettungsassistent aus Augustdorf, und Daniel Wurms, Rettungssanitäter aus Bad Salzuflen. Foto: Christian Müller/Westfalennews

Das Ergebnis bis Freitag: 18 Patienten und 19 Mitarbeiter wurden positiv getestet. Eine Person wird im Klinikum stationär behandelt.

Der Herforder Landrat Jürgen Müller (SPD) dazu: „Ich habe mich mit der Klinikleitung ausgetauscht. Mir wurde versichert, dass die Klinik die Patienten gut informiert hat.“ Nach Absprache bricht ein Großteil der 220 Patienten die Behandlung ab.

Insgesamt verlassen rund 200 Menschen auf eigenen Wunsch die Klinik. Zuvor wurde geklärt, dass deren häusliche Versorgung gesichert ist, wie der Kreis Herford mitteile. Der Transfer in die Heimatorte wird über die Klinik und den Kreis organisiert. Die Versorgung der noch in der Einrichtung verbliebenen Patienten (rund 20 Personen) ist laut Mitteilung sichergestellt.