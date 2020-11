Kritik am Corona-Krisenmanagement

Dieter Preuß aus Bochum ist nicht zufrieden mit dem, was seine 87-jährige Schwiegermutter in der Vlothoer Fachklinik für orthopädische, rheumatologische und geriatrische Rehabilitation erlebt habe. Die Seniorin aus Hagen war am 29. Oktober an der Schulter operiert worden. Sie wurde am 11. November in der Weserland-Klinik aufgenommen, „obwohl es zu diesem Zeitpunkt bereits mindestens einen Corona-Fall gab“, so Preuß. „Ich verstehe gar nicht, wieso die Klinik sie da noch aufgenommen hat.“ An diesem Abend habe sie auch noch im Speisesaal gegessen.

Am nächsten Tag sei die alte Dame darüber benachrichtigt worden, dass es einen Corona-Ausbruch in der Klinik gebe und sie ab sofort ihr Zimmer nicht mehr verlassen dürfte. Das Essen wurde der Patientin vor die Zimmertür gestellt. „Die Konversation lief anfangs eigentlich vor allem über Putzfrauen“, sagt Dieter Preuß. Erst am Samstag sei eine Krankenschwester vorbeigekommen und habe der alten Dame gesagt, sie solle packen, weil sie in einer Stunde nach Hause gefahren werde.

„Aber nun saß die Frau auf einem gepackten Koffer und es passierte nichts“, schildert Preuß. Am Sonntag gegen Abend sei ein Arzt zu seiner Schwiegermutter gekommen und habe ihr mitgeteilt, dass sie am Montagmittag nach Hause gefahren werden würde. Weder habe die postoperative 87-Jährige während der fünf Tage in Vlotho eine Anwendung zur Erhaltung der Beweglichkeit der Schulter erhalten noch habe es ausreichende Hilfestellungen für die Nachsorge oder Versorgung zu Hause gegeben, wirft Preuß der Klinikleitung vor.

Seine Schwiegermutter habe lediglich einen Verfahrensvorschlag für den Hausarzt und eine schriftliche Anordnung für eine Quarantäne bis zum 29. November mitbekommen. „Die Patienten wurden einfach schnell abgeschoben ohne jegliche Hilfe“, so Preuß. Seine Schwiegermutter sei in Vlotho mehrfach auf Corona getestet worden – mit negativem Ergebnis. „Trotzdem ist es jetzt für uns unmöglich gewesen, vor Ablauf der Quarantäne einen Pflegedienst oder einen Physiotherapeuten zu bekommen“, sagt der Bochumer.

Mittlerweile gehe es der Frau „mäßig“, aber sie habe Glück: Eine Nachbarin helfe ihr im Haushalt und beim An- und Ausziehen. „Und somit vergeht wieder wertvolle Zeit, wo nichts an der Schulter gemacht wird“, regt sich Dieter Preuß auf. Er habe nun einen Termin für seine Schwiegermutter bei einem Orthopäden am 30. November bekommen. „Aber wenn der sagt, dass die Schulter steif bleibt, weil da so lange keine Behandlungen erfolgt sind, werden wir rechtliche Schritte einleiten.“

Auf Anfrage dieser Zeitung teilt Geschäftsführerin Dr. Katharina Nebel dazu mit: „Wir bedauern die unseren Patienten im Zusammenhang mit der aktuellen Coronalage und der Abreise bei uns entstandenen Unannehmlichkeiten.“ Jedoch weist sie Vorwürfe bezüglich der Informationspolitik des Hauses zurück: „Wir haben alle unsere Gäste seit Wochen täglich über die jeweils aktuelle Lage zur Coronapandemie und den wechselnden Einschränkungen die sie betreffen, während der Mittagsmahlzeit informiert. Dass positive Testergebnisse angesichts einer Inzidenz von über 250 Fällen pro 100.000 Einwohner im Kreis Herford zu erwarten waren, war auch dadurch allen bekannt und alle waren über die in einem solchen Fall folgenden Schritte informiert.“

Tatsächlich ist die 87-Jährige noch am Mittwoch, 11. November aufgenommen worden. Man habe aber, so Dr. Nebel, nachdem einzelne positive Testergebnisse von Mitarbeitern bekannt geworden waren, „versucht, die Anreise neuer Rehabilitanden vorsorglich zu verschieben.“ Die Weserland-Klinik hätte aber nicht alle Patienten erreichen können, so dass auch am 12. November noch Rehabilitanden anreisten.

„Am 11. November haben wir vormittags Kontakt zu unserem Gesundheitsamt aufgenommen und eine Reihentestung vorgeschlagen. Alle Rehabilitanden wurden über das Vorgehen und die Gründe informiert. Die Testung wurde zwischen 15.30 bis 20.30 Uhr für alle Patienten und Mitarbeiter hier durchgeführt“, schildert Dr. Nebel den weiteren Verlauf.

Schon am 12. November habe die Klinik erste Testergebnisse erhalten. „Da einige positiv waren, haben wir umgehend alle Rehabilitanden vorsorglich auf ihrem Einzelzimmer isoliert. Innerhalb von zwei Stunden haben wir den kompletten Betrieb umgestellt und allen Gästen die Speisen auf dem Zimmer serviert. Positive Testergebnisse wurden umgehend durch unsere Ärzte übermittelt und die betroffenen Patienten auf einer separaten Station isoliert.“

Die letzten Testergebnisse der Reihentestung trafen am Freitagmittag ein. „Zu diesem Zeitpunkt konnten wir auch die negativen Testergebnisse den Betroffenen weitergeben. Da wir in einer solchen Situation keine Therapien erbringen können, haben wir uns mit dem Gesundheitsamt entschlossen, die Abreise aller Patienten vorzubereiten.“ Daraufhin habe jeder Patient einen Termin beim Arzt erhalten, „der ihn auch über die jeweiligen Verhaltensregeln aufgeklärt hat“, so Dr. Nebel.

Seit dem 12. November habe man „intensiv und kontinuierlich, auch am Samstag und Sonntag“ daran gearbeitet, für jeden Patienten die häusliche Versorgung sicherzustellen. Dies sei, auch durch die Mithilfe des Kreis Herford so gut gelungen, dass bis Dienstag alle Patienten nach Hause abreisen konnten.

„Unser großer Dank gilt allen Beteiligten des Kreises, den vielen Ehrenamtlichen und Angehörigen, die unseren Gästen die schnelle Heimfahrt ermöglicht haben“, so Dr. Nebel. Sie teilt außerdem mit: „Viele Rehabilitanden können und wollen ihre Maßnahme bei uns nach dieser Unterbrechung fortsetzen. Weitere Informationen dazu werden wir den Betroffenen nach Rücksprache mit dem jeweiligen Kostenträger zusenden.“