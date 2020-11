Neue Schule digital kennenlernen

„Das ist derzeit eine schwierige Situation, denn Schule lebt davon, dass Menschen Menschen kennenlernen“, sagt WGV-Schulleiter Guido Höltke. Gemeinsam mit der WSV-Schulleiterin Barbara Herbeck stellt er die Informations- und Beratungsmöglichkeiten vor, die beide Schulen den Eltern und künftigen Schülern nun stattdessen auf digitalen Foren und über Telefon-Sprechstunden anbieten werden.

Weser-Gymnasium: Mit dem 3. Dezember starten eine Reihe von fünf Videokonferenzen, an denen jeweils 15 bis 20 Grundschuleltern teilnehmen können. Die Termine werden den Grundschuleltern unter anderem auch über gesonderte Info-Schreiben mitgeteilt. In diesen Online-Konferenzen werden die Teilnehmer von der Schulleitung sowie von der Erprobungsstufenleiterin Andrea Bartels beraten und informiert.

Darüber hinaus wird es Termine für eine individuelle telefonische Beratungssprechstunde geben.

Weser-Sekundarschule:

Die Weser-Sekundarschule wird für die Elterninformation zum 1. Dezember ihre Homepage erweitern. „Dort werden wir 14 Kurzfilme über Schule, Raumangebot und Schulleben sowie das pädagogische Angebot einstellen“, informiert Schulleiterin Barbara Herbeck. Die Filme seien von Schülern und Lehrern über I-Movie auf den neuen I-Pads selbst erstellt worden. Barbara Herbeck: „Das Kollegium hat dafür an einer eigens angebotenen Fortbildung teilgenommen.“

Darüber hinaus hat Nalan Karhan, zuständige Abteilungsleiterin für die Stufen 5 bis 7, Telefon-Beratungstage im Dezember für die Eltern der künftigen Fünftklässler organisiert.

Beide Schulen haben außerdem Flyer für alle Eltern der kommenden Grundschulabgänger aufgelegt, die in den Grundschulen der Stadt und auch in den auswärtigen Einzugsbereichen Bad Oeynhausen und Kalletal verteilt werden. In diese Flyer, in denen die Schulen und ihre Angebote vorgestellt werden, sind Info-Blätter eingelegt, die noch einmal zusätzlich auf die Termine für die Online-Konferenzen und Telefon-sprechtage sowie auf die entsprechenden Teilnahmemodalitäten hinweisen.