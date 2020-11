Digital vereint wird‘s Chorgesang

Die Pandemie stellt die Sängerinnen und Sänger auf eine harte Probe. In der Vorweihnachtszeit dieses Corona-Jahres ist an gemeinsame Probenabende und Auftritte der Chöre kaum zu denken. „Wir wollen trotzdem mit Euch singen – und zwar ganz ohne Infektionsrisiko“, sagt Eva Schöll. Gemeinsam mit den Geschwistern Merle und Jonathan Dräger und unterstützt von der in Vlotho ansässigen AG Musik - Szene - Spiel in OWL lädt sie dazu ein, Advents- und Weihnachtslieder digital vereint zu singen.

Hört sich kompliziert an, ist es aber nicht: Alles was die Sängerin oder der Sänger fürs Mitmachen benötigt, ist ein Smartphone und ein Paar Kopfhörer. „Und natürlich die eigene Stimme und die Lust am Singen.“

Und so funktioniert das digital vereinte Singen: Nach der Anmeldung per Mail an sing-mit@posteo.de (Name, Adresse, Alter) werden Noten und eine mp3-Datei mit den eigens von Merle und Jonathan Dräger eingesungenen Einzelstimmen verschickt. Dann übt jede und jeder erst einmal für sich allein. „Das kann an dem Abend sein, an dem wir sonst im Chor gesungen haben, an Nachmittagen oder am Wochenende – dann, wenn es passt“, sagt Eva Schöll. Der eigene Gesang wird mit dem Smartphone aufgenommen und als Audio-Datei zurückgeschickt.

Eva Schöll fügt die die Aufnahmen der Einzelstimmen am Computer zu einem digital vereinten Chor zusammen: „Mit der daraus entstandenen Datei können wir dann so häufig wie wir wollen und an den Orten, wo wir gerade sind, quasi gemeinsam singen. Es ist sicherlich nicht so schön wie wir es sonst gewohnt sind, aber hoffentlich ist für die eine oder den anderen eine schöne Alternative in diesem Jahr.“

Gestartet wird kurzfristig jetzt in der Woche zum ersten Advent mit dem „Ehre sei Gott in der Höhe“ von Friedrich Silcher in Kombination mit dem Choral „Wie soll ich dich empfangen“. Etwa 30 Personen machen bereits mit. Neue Stimmen sind in der gesamten Adventszeit stets willkommen. Denn in jeder Woche bis zum Fest soll ein anderes Lied eingesungen werden „Vielleicht werden es ja 100 Sängerinnen und Sänger oder sogar noch mehr“, wünscht sich Eva Schöll, „denn je größer ein Chor ist, desto besser klingt er auch.“

Eva Schöll (31) ist in Vlotho aufgewachsen und hat dieses Projekt schon einmal in der Ferienmusikwerkstatt im Jugendhof erfolgreich ausprobiert. Eva Schöll hat fürs Lehramt studiert und arbeitet inzwischen an der Universität Münster. Merle (21) und Jonathan Dräger (25) stammen aus Porta Westfalica und studieren in Detmold Musik. Gemeinsam laden sie zum (kostenfreien) Mitmachen ein: „Sei dabei, Machen Sie mit, wenn sich Stimmen aus Vlotho mit anderen aus Ostwestfalen-Lippe, aus Nordrhein-Westfalen, aus Deutschland und vielleicht sogar darüber hinaus in einem digitalen Chor vereinen.“

Die Teilnahme ist für alle kostenfrei. Das Projekt des digital vereinten Singens wird finanziell von der Arbeitsgemeinschaft Musik – Szene – Spiel in OWL durch Mittel des Landes NRW unterstützt. Nur dafür werden von allen Teilnehmenden Name, Adresse und Alter benötigt. Für weitere Fragen stehen stehen die Organisatoren unter der Mailadresse sing-mit@posteo.de zur Verfügung.