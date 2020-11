Unbürokratische Hilfe im Corona-Alltag

„Denn nicht alle haben Angehörige vor Ort, die sich in einer schwierigen Situation um sie kümmern können.“ Unbürokratische, schnelle, flexible und kostenlose Hilfe zu leisten, sei weiterhin das Ziel dieses überkonfessionellen Hilfsprojektes, das tatkräftig auch von verschiedenen Sportvereinen und Initiativen unterstützt werde.

„Vlothoer*innen für Vlotho – Hilfe nehmen, Hilfe geben“: Unter diesem Motto hatten Stadt und Kirchengemeinden zu Beginn der Corona-Pandemie ein Netzwerk aufgebaut: Wer während des ersten Lockdowns irgendeine Hilfe benötigte, sollte sie auch erhalten – zum Beispiel bei der Erledigung der Einkäufe. Das Angebot war im Frühjahr vielfach in Anspruch genommen worden, im Sommer herrschte weitgehend Normalität, doch mit der zweiten Welle hat sich die Situation wieder verändert.

Viele der Freiwilligen, die sich im Frühjahr als Unterstützer gemeldet hatten, stehen auch weiterhin für den ehrenamtlichen Einsatz bereit. Jeder Helfer kann sich mit einem speziellen von Stadt und Kirche beglaubigten Ausweis legitimieren. „Das Netzwerk ist da, wenn es gebraucht wird. Die Leute stehen bereit“, sagen Wilken und Pehle. Schnell und bedürfnisorientiert würden erneut notwendige Unterstützungsangebote vermittelt und koordiniert. Ansprechpartner sind wie im Frühjahr in den einzelnen Ortsteilen die Gemeindebüros der Kirchengemeinden, die Ortsvorsteher, die Sozialbetreuer und im Rathaus Axel Mowe, der unter Telefonnummer 05733/924444 oder per E-Mail an a.mowe@vlotho.de erreichbar ist.

Auch Bürgerinnen und Bürger sowie alle Initiativen, die Hilfe anbieten, können sich bei diesen Stellen telefonisch melden. Die Gemeindebüros sind zu den bekannten Öffnungszeiten besetzt, außerhalb der Öffnungszeiten laufen Anrufbeantworter, beziehungsweise die Anrufe werden weitergeleitet.

Jörg Uwe Pehle: „Niemand sollte sich scheuen, die Hilfe in Anspruch zu nehmen. Es gibt in unserer Stadt zum Glück viele Menschen, die Zeit haben und gerne anderen helfen.“

Der Geistliche der evangelischen Stadtgemeinde St. Stephan weist außerdem darauf hin, dass alle Pfarrerinnen und Pfarrer trotz vielfacher Kontaktbeschränkungen weiterhin für seelsorgerische Gespräche zur Verfügung stehen. Der erste Kontakt sollte am besten per Telefon hergestellt werden.