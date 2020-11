Polizisten fiel der Seat Altea in der Nacht auf, als er sehr zügig von der Südspange Richtung Valdorfer Straße fuhr. Die Beamten versuchten den Wagen anzuhalten und zeigten ihm das Signal „STOPP Polizei“, das im Rückspiegel deutlich zu erkennen ist. Der Seat sei „mit erheblich zu hoher Geschwindigkeit innerhalb der Ortschaft“ über die Salzuflener und Herforderstraße gefahren, teilt die Polizei mit.

Das Auto fuhr Schlangenlinien und kam fast von der Fahrbahn ab. Dann verunfallte das Fahrzeug in einer Rechtskurve an der Hollwieser Straße. Die Polizisten nahmen die beiden Insassen – zwei 17-Jährige – noch auf der Wiese fest. Am Fahrzeug habe man Drogen gefunden. Dem Fahrer wurde noch in der Nacht eine richterlich angeordnete Blutprobe ab.

Beide 17-Jährigen wurden den Erziehungsberechtigten übergeben. Die Polizei schätzt die Höhe des entstandenen Sachschadens auf etwa 10.000 Euro.