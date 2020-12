Erneuerungsarbeiten an der Industriestraße werden vom Land mit 90 Prozent gefördert

Vlotho-Exter (WB). -

Die Asphaltfertiger und Walzen stehen bereit: An diesem Samstag soll in der Industriestraße in Exter mit den Asphaltierungsarbeiten der letzte Bauabschnitt der Sanierungsarbeiten beginnen.