So feiern die Kirchengemeinden

Gemeinsam mit Pfarrer Jörg Uwe Pehle von St. Stephan hatte der Valdorfer Pfarrer das gemeinsame Weihnachtsgottesdienst-Konzept der evangelischen Kirchengemeinden in Vlotho vorgestellt. Bis Mittwochabend sei daran gefeilt worden, berichteten beide.

Die Gottesdienste

Uffeln

Heiligabend: Kleinkind-Gottesdienst mit Anmeldung um 14.30 Uhr im Gemeindezentrum Uffeln (für Familien), 16 Uhr auf dem Parkplatz draußen am Gemeindezentrum Uffeln.

1. Weihnachtsfeiertag:

18 Uhr, Lichterkirche im Gemeindezentrum.

Valdorf

Heiligabend: Gottesdienst um 16. 30 Uhr draußen an Kirche.

1. Weihnachtsfeiertag:

Gottesdienst um 7 Uhr in der Valdorfer Kirche.

Wehrendorf

Heiligabend: Gottesdienst um 14.30 Uhr im Park an der Wehrendorfer Kirche.

1. Weihnachtsfeiertag:

Gottesdienst um 9.30 Uhr in der Kirche Wehrendorf.

Exter – Bonneberg

Heiligabend: Gottesdienste um 15 Uhr auf dem Schulhof Bonneberg und um 16 Uhr am Reitplatz in Exter.

1. Weihnachtsfeiertag:

Gottesdienst um 11 Uhr in der Kirche Exter.

St. Stephan

Heiligabend: 15 Uhr in St. Stephan mit Krippenspiel, 17 Uhr Christvesper in St. Stephan, 23 Uhr Christmette in St. Stephan. Dabei gilt das bewährte Sitzplatzkonzept.

St. Johannis

Heiligabend: Gottesdienst um 16.30 Uhr in St. Johannis, draußen vor der Kirche.

1. Weihnachtsfeiertag: Gottesdienst um 11 Uhr in der Kirche St. Johannis, mit Musik des Ehepaars Ausländer

Alle Gemeinden2. Weihnachtsfeiertag:Weihnachtslieder Gottesdienst für alle Vlothoer Gemeinden um 11 Uhr in der Kirche St. Stephan, maximal 120 Sitzplätze.

Grundsätzliches

Es werden die Regeln für Gottesdienste angewendet, die am 24. Dezember in Geltung sind. Die Gemeinden behalten sich vor, kurzfristig auf Anordnungen der Landesregierung und der westfälischen Landeskirche zu reagieren und die Regeln anzupassen. Informiert wird darüber in der VLOTHOER ZEITUNG, auf www.evangelisch-in-vlotho.de und per Mail an die angemeldeten Teilnehmer

Gottesdienst-Regeln

Teilnahme nur nach Anmeldung und Bestätigung der Anmeldung. Es können nur die Personen teilnehmen, die in den Anmeldelisten stehen!

Es werden feste Plätze zugewiesen.

Während des Gottesdienstes muss Mund-Naseschutz getragen werden.

In den Kirchen kein Gemeindegesang.

Freiluftgottesdienste:

Zugang nur über die Eingangsstellen.

Maskenpflicht auch im Gottesdienst.

Bei Regen usw.: Schirm und warme Kleidung mitbringen.

Die Kirchengemeinden stellen keine Sitzgelegenheiten auf.

Das Anmeldeverfahren:

Es gibt nur eine begrenzte Zahl von Plätzen. Wenn die Obergrenze der Plätze erreicht ist, ist keine weitere Anmeldung möglich. Die Anmeldefrist läuft von Freitag 11. Dezember bis Freitag 18. Dezember:im Internetunter www.evangelisch-in-vlotho.de, telefonisch bis zum 18. Dezember in den Gemeindebüros. Wer sich mit Zettel anmeldet, für den gilt die Teilnahme nur, wenn die Anmeldung bestätigt wird.

Telefonnummern für ganz Vlotho: 0800-32602-00 und für die einzelnen Büros:

Gemeindebüro Bonneberg: 05733 / 3391

Gemeindebüro Exter: 05228 / 7137

Gemeindebüro St. Johannis: 05733 / 4471

Gemeindebüro St. Stephan: 05733 / 2370

Gemeindebüro Uffeln: 05733 / 8448

Gemeindebüro Valdorf 05733 / 2842

Gemeindebüro Wehrendorf: 05733 / 5955.

Weitere Zusatzangebote:

Weihnachtsgottesdienst to go: Eine Tüte für Familien, die mit ihren Kindern nicht in die Gottesdienste kommen möchten (solange der Vorrat reicht), Bestellung: www.evangelisch-in-vlotho.de.

Weihnachtsgottesdienst online auf www.evangelisch-in-vlotho.de

Bis zum 6. Januar,Vlothoer Adventskalender: Jeden Tag ein Beitrag auf www.evangelisch-in-vlotho.de