Ein tierisch schönes Weihnachtsfest

„Wir organisieren diese Bescherung schon seit mindestens fünf Jahren. Wer etwas schenken möchte, darf sich gerne ein spezielles Tier aussuchen, kann aber natürlich auch etwas für alle Bewohner spenden“, sagt Annette Kortekamp, Vorsitzende des Tierschutzvereins Vlotho und Umgebung. Bis einschließlich 20. Dezember könnten Päckchen per Post geschickt oder ab am Eingangstor des Tierheims am Brommersiek kontaktlos abgegeben werden. „In diesem Fall bitten wir um eine kurze Meldung per Klingel“, erklärt Kortekamp.

Ob Futter, Tierbedarf, Spielzeug oder Katzenstreu – jedes Geschenk sei willkommen. „Wer mag, darf auch gerne nach unserer Amazon-Wunschliste fragen“, sagt die Vorsitzende.

Nicht nur für die tierischen Bewohner des Eichenhofs sei die Bescherung eine aufregende und schöne Sache, sondern auch für deren Betreuer. Vor allem in diesem Jahr, denn die Corona-Krise und speziell der zweite Lockdown trifft den Tierschutzverein und damit auch das Tierheim „sehr hart“, betont Annette Kortekamp.

Zahlreiche Veranstaltungen, die für zusätzliche Einnahmen sorgen, hätten abgesagt werden müssen. „Wir benötigen dringend finanzielle Unterstützung, da die laufenden Kosten unverändert hoch sind. Jetzt kommen auch noch die Rechnungen vom Winterdienst, die Heizungskosten sowie viele Tierarztrechnungen dazu.“ Geldspenden seien ebenso wichtig wie Sachspenden. Vor allem Futter werde immer benötigt, aber auch Reinigungsmittel zum Sauberhalten der Zwinger, Ställe und Katzenhäuser. Auf der Homepage des Tierheims wird unter dem „Wunsch der Woche“ immer beschrieben, was gerade besonders dringend gebraucht wird.

„Das komplette Tierheim-Team lebt nach dem Prinzip Hoffnung. Hoffnung, dass sich bald alles normalisiert und wir gesund und ohne große weitere finanzielle Verluste die nächsten Wochen überstehen“, spricht Annette Kortekamp im Namen aller Beteiligten.

Seit März ist der Eichenhof für Besucher geschlossen, Interessenten können sich telefonisch oder per Mail an die Mitarbeiter wenden, um Informationen zu den Tieren zu erhalten und bei Bedarf und Wunsch einen Kennenlerntermin zu vereinbaren. „Bitte helft uns und lasst uns nicht alleine. Nur das ,Wir‘ gewinnt“, appelliert Annette Kortekamp an die Bevölkerung.

Wer ein Weihnachts-Päckchen schicken möchte, adressiert dieses bitte wie folgt:

Tierheim Eichenhof, Brommersiek 18, 32602 Vlotho. Weitere Informationen gibt es unter www.tierheim-vlotho.de