Die Gemeinden folgen damit der dringenden Empfehlung der Landeskirche, bis zum 10. Januar keine Präsensgottesdienste mehr durchzuführen. Auf diese Entscheidung aus den Presbyterien weist Renate Wefers als derzeitige Vorsitzende des Regionalkonvents und damit als Sprecherin aller Vlothoer Pfarrerinnen und Pfarrer hin: „Weihnachten ist ein Geschenk von Gott. Weihnachten fällt nicht aus. Wir sagen nur die Präsenzgottesdienste ab.“

Die Kirche sei sich in dieser Zeit ihrer großen Verantwortung bewusst: „Wir sind darüber sehr traurig. Wir halten es aber für vernünftig, angesichts immer weiter steigender Infektions- und Todeszahlen als Kirche unseren Beitrag dazu zu leisten, die Pandemie wieder unter Kontrolle zu bekommen.“ Gerade jetzt bräuchten die Menschen ganz besonders die Hoffnungsbotschaft der Weihnacht: „Fürchtet Euch nicht! Gott kommt uns nah.“

Die evangelischen Gemeinden in Vlotho haben verschiedene Angebote überlegt, die wahrgenommen werden können, ohne dass sich viele Menschen treffen:

Am Freitag, 18. Dezember, um 18 Uhr Online-Gottesdienst für Jugendliche.

Online-Andacht zum 4. Advent (20. Dezember).

Online-Gottesdienst mit allen Vlothoer Pfarrerinnen und Pfarrern zum Heiligen Abend.

Online-Andacht zum ersten Feiertag aus Valdorf.

Online-Weihnachtsgottesdienst zum zweiten Feiertag aus St. Stephan mit viel Musik und Texten (der traditionelle Singe-Gottesdienst).

Online-Andacht zu Silvester aus Exter.

Online-Andacht zum 3. Januar (Jahreslosung 2021) aus St. Johannis.

Online-Andacht zum 10. Januar.

Noch zum 6. Januar gibt es den digitalen Adventskalender mit Impulsen für den Tag.

„Die weihnachtlich geschmückten Kirchen sind an den Feiertagen geöffnet, sodass Menschen sie besuchen können – für einen Moment der Andacht oder zum persönlichen Gebet“, ergänzt St. Stephans-Pfarrer Jörg Uwe Pehle. Weihnachten sei auch das Fest der Überraschungen und Geschenke. Deshalb werde es in allen Vlothoer Kirchen kleine Überraschungen geben – zum Hören, zum Anschauen oder auch zum Mitnehmen. Pehle: „Kommen Sie in die Kirchen, möglichst nur allein oder zu zweit und natürlich immer mit Maske.“

Alles, was in diesen Tagen angeboten wird, ist auf der Homepage zu sehen, zu hören und zu lesen. Dort kann auch ein „Familiengottesdienst to go“ mit Kreuz zum Selbstgestalten, dem Ablauf für eine Andacht zuhause, Weihnachtsgeschichte und Bastelanregungen auch noch für den Jahreswechsel bestellt werden.

Trauerfeiern finden weiterhin statt. Die Pfarrerinnen und Pfarrer und einige Presbyter und Presbyterinnen stehen für Seelsorge-Gespräche zur Verfügung.

www.evangelisch-in-vlotho.de