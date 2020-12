Vlotho(WB) -

Geschenke in Paketen, Päckchen und Überraschungen verhüllt in Geschenkpapier oder schlicht in Umschlägen brachten Christiane Kleint, Anke Hollensteiner, Leonie Hemp, Hans Jungmann, Rocco Wilken und Bodo Kohlmeyer zur Vlothoer Tafel. Für alle Kunden der Tafel gab es ein Geschenk von der SPD und privaten Spendern.