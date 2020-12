Entsprechend der dringenden Empfehlung der Lippischen Landeskirche werden zur Minimierung des Infektionsrisikos bei den anhaltend hohen Corona-Zahlen in Lippe auch in der Evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Hohenhausen keine Präsenz-Gottesdienste stattfinden. Das hat der Kirchenvorstand beschlossen. Dies gilt vom vierten Adventssonntag (20. Dezember) an über die Weihnachtstage und den Jahreswechsel bis einschließlich 10. Januar 2021.

Pastor Peter Busse: „Wir laden sehr herzlich ein, die Gottesdienste mitzufeiern, die im Livestream übertragen werden.“ Der entsprechende Link ist: www.cvjmhohenhausen.de/youtube.html

Folgende Gottesdienste werden aus der Hohenhauser Kirche im Livestream übertragen: 20. Dezember (4. Advent), 10 Uhr,

24. Dezember (Heiligabend), 15.30 Uhr,

25. Dezember (1. Weihnachtstag), 10 Uhr

26. Dezember (2. Weihnachtstag), 10 Uhr

Sonntag, 27. Dezember, 10 Uhr

31. Dezember (Silvester), 17 Uhr, mit anschließender Abendmahlsfeier

1. Januar (Neujahr), 17 Uhr

Sonntag, 3. Januar, 10 Uhr

Sonntag, 10. Januar, 10 Uhr

Der geplante Gottesdienst am Heiligabend um 17.30 Uhr draußen vor der Kirche entfällt.