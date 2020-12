Gewinner mussten zuhause bleiben

Insgesamt waren für das Jahr 2020 sieben Bewerbungen eingereicht worden. Zur Jury gehörten der Ältestenrat der Stadt Vlotho mit Bürgermeister Rocco Wilken, Beigeordneter Bernd Adam, die beiden neuen stellvertretenden Bürgermeister Ralf Nolte und Heinrich Halewat, die fünf Fraktionsvorsitzenden Guido Koch, Klaus Wehr, August-Wilhelm König, Andreas Stocksmeier und Hans Schemel sowie Axel Mowe als weiterer Vertreter der Stadt.

Eigentlich sollte der zweite Vlothoer Heimatpreis im angemessenen Rahmen der für Freitag angesetzten Weihnachtsratssitzung persönlich vom Bürgermeister an die Gewinner übergeben werden. Um unnötige Kontakte zu vermeiden, wurde die Weihnachtsratssitzung dann durch eine schlichte Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses ersetzt. Statt in einem Vlothoer Restaurant oder wenigstens im Rathaus-Saal fand auch diese Sitzung wie so viele andere im Corona-Jahr mit wenig Menschen in der sehr geräumigen Doppelsporthalle der Grundschule an der Herforder Straße statt. Die vor dem strengen Lockdown eingeladenen Vertreter der Preisträger wurden wieder ausgeladen, die Sieger wurden in der Jahresabschlusssitzung lediglich bekannt gegeben.

Die offizielle Ehrung soll im neuen Jahr nachgeholt werden. Die Pokale des Landes NRW sind bereits im Rathaus eingetroffen, die Preisgelder werden im Januar 2021 an die Gewinner überwiesen. Auch 2021 soll der Heimatpreis erneut vergeben werden, die Stadt wird das vom Land ausgelobte Preisgeld in Höhe von insgesamt 500o Euro erneut beantragen.