Pfarrer Manfred Pollmeier, Leiter des Pastoralen Raumes: „Wir stecken in einem Dilemma und sind hin- und hergerissen. Gerade die Gottesdienste an Weihnachten haben für viele Menschen eine sehr hohe Bedeutung. Aber die gestiegene Zahl der Infizierten am vergangenen Wochenende ist erschreckend. Ich selbst hätte keine Christmette mehr mit einem guten Gefühl feiern können.“

Er verweist auf die offene Kirche in Heilig Kreuz am 24. Dezember von 14 Uhr bis 17 Uhr. Haupt- und Ehrenamtliche laden dazu ein, bei einem Spaziergang die Krippe zu besuchen. Ein Ordnungsdienst und auch Ansprechpartner werden in der Kirche anwesend sein.

Auch an den Feiertagen ist die Kirche von 9 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Ob Gottesdienste nach dem 7. Januar wieder stattfinden werden, entscheidet sich kurzfristig.