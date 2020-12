Weihnachtsbaumsammelaktion in Vlotho fällt nicht aus

Vlotho (WB) -

Die in den vergangenen Jahren angebotene Weihnachtbaumsammlung von Jugendrotkreuz und Evangelischer Jugend, bei der 200 Ehrenamtliche von Haus zu Haus gehen, kann nicht wie gewohnt stattfinden. Es gibt eine Alternative: An drei Standorten in Vlotho werden die Bäume angenommen und vor Ort gehäckselt.