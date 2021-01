„Der Schaden, insbesondere an dem Gartenhäuschen, ist beträchtlich. Das wieder in Ordnung zu bringen, kann bis zu 3000 Euro kosten“, schätzt der Unternehmer.

Aber auch die Tat an sich macht ihn fassungslos: „So etwas hatten wir in den vergangenen Jahren nicht. Und nun das. Das müsste während des langen Wochenendes passiert sein“, vermutet der Unternehmer. Bereits an der Weihnachtsfeiertagen hätten Unbekannte einen Stück seines Firmenzaunes aufgeschlitzt, berichtet er.

Auch in der Umgebung der Firma haben die Unbekannten ihr Unwesen getrieben. So wurden zudem die Plane eines Sattelschleppers sowie Verkehrsschilder und das Straßenschild „Neue Landstraße“ mit schwarzer Farbe verunstaltet.

Sven Sturhan will den Fall allerdings nicht auf sich beruhen lassen. „Ich werde die Polizei einschalten und Anzeige gegen Unbekannt erstatten“, kündigte er am Montagmittag an.