.

Auf dem eingezäunten Osthang wurden, trotz erkennbarer Hinweise, Wachholderbüsche zertreten, einige Setzlinge wurden durch die Schlitten sogar komplett abgetrennt und zerstört, heißt es in dem Bericht weiter. Zudem sei ein Weidezaun als Abbremshilfe für die Schlitten verwendet und an mehreren Stellen stark beschädigt und zum Teil zerrissen worden. Sogar Autos seien im Naturschutzgebiet geparkt worden.

Der Kreis Herford als Untere Naturschutzbehörde weist deshalb noch einmal darauf hin, dass Schlittenfahren in Naturschutzgebieten im Kreis grundsätzlich verboten ist.

„In Naturschutzgebieten wird die Natur in besonderer Weise geschützt, deshalb dürfen nur die ausgewiesenen Wege genutzt werden – Autos sind grundsätzlich verboten. Auch Rodeln oder Schlittschuhfahren auf Eisflächen ist dort zum Schutz der Natur untersagt. Die Schnee- und Eisdecken sind oft sehr dünn, sodass große Schäden an der Vegetationsschicht oder im Gewässer entstehen“, erklärt Karl-Heinz Diekmann, unter anderem zuständig für den Naturschutz im Amt für Umwelt, Planen und Bauen.

Auch landwirtschaftliche Flächen, Grünland oder Acker seien keine Rodelflächen, denn sie dienten dem Futter- und Lebensmittelanbau. Durch Befahren und Betreten werde die Pflanzendecke nachhaltig geschädigt und es komme zu einem verringerten Aufwuchs im Frühjahr.

In den kommenden Tagen, sowie an den Wochenenden, werden vermehrt Kontrollen in Schutzgebieten durchgeführt. Verstöße werden ordnungsbehördlich verfolgt, auch die Kreispolizeibehörde wird Kontrollen durchführen, kündigt die Untere Naturschutzbehörde am Dienstag an.