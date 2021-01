Anlass war am Mittwochmittag die Auslosung der Gewinner im Rathaussaal, die dieses Jahr coronabedingt nicht wie gewohnt auf dem Abendmarkt und auch ohne Publikum stattfand. Bürgermeister Rocco Wilken, Petra Schröer und Jörg-Uwe Pehle, Pfarrer von St. Stephan, hatten die schöne Aufgabe, die 31 Gewinner aus den 450 für je einen Euro verkauften Lose zu ziehen. Zu gewinnen gab es 31 attraktive Sachpreise, die die Vlothoer Einzelhändler gestiftet hatten.

Der Erlös des Losverkaufs, den die WIV auf 500 Euro aufgestockt hatte, geht auch in diesem Jahr an einen guten Zweck. Der entsprechende symbolische Scheck wurde am Mittwoch an die Kirchengemeinde St. Stephan überreicht. „Wir haben mit der Kirche eines der ältesten Gebäude der Stadt. Da muss immer etwas saniert werden. Dafür ist uns jeder Euro willkommen“, freute sich Pfarrer Pehle. Unter anderem sei die Sanierung einer Außenmauer, die bröckele, eines der vordringlichen Projekte, so der St.-Stephan-Pfarrer.

Die Gewinner können ihre Preise gegen Vorlage ihres Gewinner-Loses ab diesen Freitag, 15. Januar,im Büro von Vlotho-Marketing, Lange Straße 111, abholen. Das Büro ist montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und 14 bis 17 Uhr besetzt. Eine telefonische Voranmeldung unter 05733/881188 ist zwingend erforderlich.

Folgende Losnummern haben gewonnen:

229, 111, 475, 116, 239, 146, 397, 132, 369, 403, 247, 288, 373, 249, 173, 127, 81, 340, 266, 242, 401, 156, 287, 383, 235, 254, 376, 199, 353, 471 und 83.

Die Gewinner-Losnummern werden auch im Internet auf der Homepage der Stadt Vlotho (www.vlotho.de), in den sozialen Medien veröffentlicht und an der Scheibe des Marketing-Büros ausgehängt.