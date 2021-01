Der Verzicht auf Präsenzgottesdienste gilt in den evangelischen Kirchen zunächst bis Ende Januar. Damit folgen die Gemeinden dem Appell der Westfälischen Landeskirche.

Stattdessen werden für jeden Sonntag Online-Gottesdienste produziert – falls erforderlich auch über Ende Januar hinaus. Sie werden von Vlothoer Pfarrern und Kirchenmusikern gestaltet. Die jeweils etwa 15-minütigen Angebote werden sonntags ab 8 Uhr im Internet über www.evangelisch-in-vlotho.de abrufbar sein.

Christoph Beyer (Valdorf), in diesem Jahr Sprecher der Vlothoer Pfarrer: „Die Online-Angebote sind nur eine Notlösung. Sobald es die Situation wieder erlaubt, möchten wir zu Präsenzgottesdiensten zurückkehren.“

Anders die Situation in der katholischen Gemeinde Heilig-Kreuz. Dort werden Präsenzgottesdienste unter strengen Hygienevorschriften gefeiert: am Sonntag, 17. Januar, um 9.30 Uhr das Hochamt und am Mittwoch, 20. Januar, um 9 Uhr die Heilige Messe. Für die Sonntagsgottesdienste sind Anmeldungen erwünscht, 05731/29976 oder anmeldung@prww.de