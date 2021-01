Da ein Aufenthalt in der Bücherei momentan nicht möglich ist, stellt das Bücherei-Team ihren Leserinnen und Lesern ein Medienpaket von maximal zehn Titeln nach individuellen Wünschen aus dem Bestand zur Abholung im Vorraum der Stadtbücherei zu einem vereinbarten Termin zusammen. Wünsche und Fragen werden unter 05733/95123 oder per E-Mail unter bücherei@vlotho.de am 28. Januar von 15 bis 18 Uhr und am 29. Januar von 9 bis 12 Uhr und ab 2. Februar zu den neuen Öffnungszeiten entgegen genommen.

Da es keinen Online-Katalog gibt und es nicht ersichtlich ist, welche Medien verfügbar beziehungsweise entliehen sind, wird nach persönlichen Wünschen recherchiert.

Und so geht es weiter: Bei der Medienbestellung wird ein Abholtermin genannt. Bei Abholung sollten die Nutzer pünktlich sein und eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Sollte der Termin nicht wahrgenommen werden können, wird um Rückmeldung gebeten, um den Termin anderweitig vergeben zu können.

Medien, die nicht abgeholt wurden, werden wieder in den Büchereibestand einsortiert. Zurückgegebene Medien kommen weiterhin mindestens 48 Stunden in Quarantäne und sind nicht wieder sofort zur Ausleihe verfügbar.

Die neuen Öffnungszeiten der Stadtbücherei Vlotho sind: Dienstag von 10 bis 13. Uhr und 15 bis 18 Uhr, Mittwoch von 12 bis 15 Uhr, Donnerstag von 16 Uhr bis 19 Uhr, Freitag von 9 bis 12. Uhr, am ersten Samstag im Monat von 10 bis 13 Uhr. In diesen Zeiten werden auch die Abholtermine vergeben. Das Büchereiteam freut sich, allen Leserinnen und Lesern diesen kleinen Service anbieten zu können. „Machen Sie regen Gebrauch davon“, appelliert das Bücherei-Team.