Standort-Frage ist noch offen

Stadtentwickler Michael Fißmer hatte in den Beratungen dieses Fachausschusses und in der vorausgegangen Einwohnerfragestunde festgestellt, dass der Standort durch den Kreis Herford entschieden werde, nicht durch die politischen Gremien in Vlotho. In der Einwohnerfragestunde hatte sich eine junge Mutter aus Uffeln zu Wort gemeldet. Aus eigener Erfahrung bestätigte sie den grundsätzlichen Mangel an Betreuungsplätzen in der Weserstadt. In unmittelbarer Nähe zu dem möglichen neuen Standort auf dem Winterberg gebe es mit dem Vlohzirkus und den beiden Einrichtungen des DRK-Familienzentrums bereits drei Kitas. Die neuen Plätze sollten besser beispielsweise in Uffeln geschaffen werden. Dort sei der Mangel besonders groß. Ihr eigenes Kind habe letztlich einen Platz in einem anderem Stadtteil bekommen.

Federführend im Verfahren sei das Jugendamt des Kreises Herford, entgegnete der Stadtentwickler. Der Kreis habe die Aufgabe, für die Bereitstellung der Kita-Plätze zu sorgen. Fißmer: „Vlotho ist nur am Verfahren beteiligt. Welcher Standort gewählt wird, entscheiden nicht wir.“ Ideal, aber wegen der topografischen Lage und der dort fehlenden Baufläche nicht machbar, sei ein Standort im Tal. Die Stadt habe „zwei oder drei“ andere mögliche Standorte benannt. Der Kreis habe sich für den Winterberg entschieden.

Aus „standplanerischer Sicht“ stimmte der Fachausschuss zu. Falls es erforderlich wird, solle die Stadt das Gelände am Winterberg zur Verfügung stellen. Mehrere Ausschussmitglieder meldeten sich zu Wort und schlossen sich der Argumentation der Uffelner Mutter an. Die Fachabteilung im Rathaus soll nun erneut Kontakt mit dem Kreis aufnehmen und einen Vertreter des Jugendamtes einladen, im nächsten Ausschuss für Schule, Jugend und Sport über die Standortauswahl berichten.

„Ein großer Bedarf für zusätzliche Plätze ist da“, das bestätigt auch Sabrina Müller aus dem zuständigen Fachbereich im Vlothoer Rathaus. Das Anmeldeverfahren für das neue Kita-Jahr sei weitgehend abgeschlossen, aktuell würden die Rückmeldungen der Eltern ausgewertet.

Das sagt der Kreis

Gegenüber der VLOTHOER ZEITUNG verweist der Kreis darauf, dass das Jugendamt am 11. März in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses nähere Detailfragen zum möglichen Standort beantworten werde. Pressesprecherin Petra Scholz: „Weil die Angelegenheit noch nicht abschließend beraten ist, gibt der Kreis bis dahin auch keine näheren Auskünfte.“ Im übrigen müsse man grundsätzlich bei einem Kita-Bau diverse Vorgaben des Landesjugendamtes sowie unter anderem verschiedene baurechtliche Fragen berücksichtigen.

Außerdem sei darauf zu achten, dass „neue Betreuungsplätze nach Möglichkeit in den Versorgungsgebieten entstehen, in denen der tatsächliche oder zukünftige Bedarf besteht oder an einem Standort, bei dem eine gute Erreichbarkeit gewährleistet ist.“